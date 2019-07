Radu Banciu a anunţat că emisiunea „Lumea lui Banciu”, de la B1 TV, se va încheia, în curând. El a făcut acest anunț șoc în timp ce citea, în emisiunea din 4 iulie o scrisoare primită de la un telespectator din SUA. Acesta i-a lăudat emisiunea și l-a asigurat că va rămâne un prieten fidel al emisiunii.

Imediat a venit și comentariul lui Radu Banciu, prin care a lăsat mută de uimire întreaga asistență.

„Eh, nu vom mai rămâne multă vreme aşa, pentru că nu o să mai fim, în orice caz. Dar astăzi, pentru că este o zi de sărbătoare, şi pentru că încă nu m-am consultat cu cine trebuie, nu o să intru în amănunte.

Dar, în orice caz, n-o s-o mai lungim, dragi prieteni. Şi vă spun asta absolut calm şi liniştit. Este un anunţ final. Deci, această emisiune nu va mai continua la un moment dat. Decizia este deja luată şi ea se va termina. Dar, până când o vom duce la sfârşit, o să fim exact aşa cum am fost până acum. Nu se va schimba nimic, doar că am luat deja această decizie, care-mi aparţine numai mie, nu m-am consultat cu nimeni.

O anunţ public în această seară, în direct, fără să intru în amănunte, pentru că este zi de sărbătoare. Este decizia mea şi numai a mea, nu poate să fie schimbată de nimeni“, a comentat jurnalistul.

Emisiunea de revista presei „Lumea lui Banciu” este difuzată de B1 TV din 2011.

Rareș Bogdan a reacționat imediat pe pagina sa de Facebook

„Peisajul Tv de seara ramane mai sarac.

Chiar daca am fost uneori vinovatul fara vina al diatribelor sale, Radu ramane un jurnalist extrem de talentat si mai ales foarte cultivat, lucru extrem de rar in peisajul presei noastre de zi cu zi. Sigur, de multe ori agresiv verbal, situat impotriva curentului, insa fara sa treaca neobservant in spatiul mediatic. Ca sa nu spun ca dispare o voce extrem de puternica impotriva bolsevicilor, socialistilor si a acolitilor lor, un critic acerb si argumentat impotriva actualei guvernari.

Succes, Radu Banciu in continuare!”, a scris Rareș Bogdan pe pagina sa de Facebook.

