Gabriella Nastas, o cunoscută artistă din Republica Moldova, și-ar fi dorit să ajungă la Survivor. Gabriella și-ar fi dorit să intre în distribuția cunoscutului show de la Pro TV cu atât mai mult cu cât iubitul ei, Kamara Ghedi, reușise să treacă preselecția.

Frumoasa brunetă a mărturisit că anul trecut a fost la castingul pentru Survivor România, dar a picat la proba de înot.

Vedeta avea la dispoziție doar două săptămâni să învețe să întoate, lucru elementar în probele prin care trec concurenții, însă nu a reușit. Timpul a fost prea scurt să învețe, însă speră că pe viitor se va revanșa și va deveni una din viitoarele vedete din acest show de supraviețuire.

Gabriella Nastas ar fi vrut să fie împreună cu Kamara la Survivor

La capitolul greutăți, Gabriella a declarat pentru că nu ar avea probleme cu foamea ori cu condițiile de trai din Dominicană. Viața ei nu a fost ușoară, artista trecând prin destul de multe necazuri care au călit-o de-a lungul timpului.

„Mi-ar plăcea foarte mult să fac parte din acest show. De când a început Survivor România m-am uitat la absolut toate sezoanele. Înainte să plece Kamara, i-am zis că ar fi fost mișto să concurăm împreună, dar nu s-a putut”, a dezvăluit Gabriella Nastas pentru Fanatik.

„Eu am fost chemată la casting anul trecut, dar marea mea problemă a fost că nu știam să înot. Am picat proba la înot. De când am fost chemată până când am dat proba aveam la dispoziție doar două săptămâni să învăț să înot.

Nu poți să înveți în două săptămâni să înoți! Cred că m-aș descurca în acest concurs. Eu vin din Republica Moldova, am trecut prin greutăți. Știu ce este foamea. Viața m-a pus în niște situații care mi-au demonstrat că peste orice obstacol se poate trece”, a mai spus Gabriella Nastas.

Kamara a jucat un rol

De curând, Gabriella a comentat eliminarea neașteptată a lui Kamara de la Survivor România. Cântăreața susține că acesta a trebuit să joace un rol, de dragul show-ului, și că publicul nu a putut vedea 100% din ce s-a petrecut în Republica Dominicană.

„Eu nu cred că nu a fost susținut. A avut și susținători. Lumea are impresia că el nu mai are ce să facă cu banii și mulți l-au blamat pentru asta, pentru situația lui Leon.

Eu spun că e de apreciat lupta sa pentru copil. Știi cum e, atunci când semnezi un contract, îți asumi cumva că poți să fii pe micul ecran personajul negativ. Plus că din toate orele de filmare nu se poate da pe post absolut totul.

El a fost și fizic într-o situație complicată în ultima vreme. Se vedea că nu mai are resurse. Când va veni în țară, o să aibă ocazia să dea niște explicații. Toți concurenții care au ieșit l-au descris ca fiind un om extrem de sufletist. A fost pata aia de culoare care îi mai făcea pe ceilalți să râdă”, a mai precizat vedeta.