Vedetele BBC au primit ocazia de a accepta o concediere voluntară, însă presa britanică susține că postul de televiziune încearcă să economisească bani.

Prezentatori BBC, puși în pericol de concediere

Scrisoarea semnată de Philippa Busby, redactor-șef interimar al departamentului de știri și actualități, a fost trimisă vedetelor de la BBC1 și Radio 4, relatează The Nottingham Post.

„După cum știți, în 2022 am anunțat o serie de schimbări în cadrul BBC News, ceea ce a însemnat că unii colegi au fost puși în pericol de a fi concediați, inclusiv unii colegi cu roluri de prezentatori”, se arată în scrisoarea publicată de către The Mail on Sunday.

În scrisoarea respectivă, li se propune vedetelor postului care „ar dori să ia în considerare posibilitatea de a părăsi BBC prin concediere voluntară” să planifice o întâlnire cu un șef de la HR. Toți prezentatorii de top au primit e-mail-ul în aceeași zi, susține o sursă BBC.

BBC ar încerca să facă economii

Postul britanic a confirmat că scrisoarea a fost tirmisă pentru The Mirror, însă nu este vorba de reduceri de posturi, ci despre „un exercițiu HR legat de economiile deja anunțate și nu vizează anumite persoane, ci același post”. Potrivit unor surse din interiorul televiziunii, s-a luat această măsură pentru a nu se ajunge la concedierile forțate.

Prezentatorii trebuie să răspundă mailului până vineri, 21 aprilie.

Potrivit aceleași surse, citată de Daily Mail, indemnizațiile de concediere de la BBC sunt plafonate la 150.000 de lire sterline și este puțin probabil ca cei mai bine plătiți angajați să fie atrași de această sumă.

Cifrele publicate de Corporație anul trecut arată că Huw Edwards a câștigat peste 410.000 de lire sterline.

Sophie Raworth a avut un salariu anul de peste 310.000 de lire sterline, iar Clive Myrie aproximativ 260.000 de lire sterline.

Nu ar fi prima dată când postul britanic ia astfel de măsuri

Vă reamintim că în septembrie 2022, grupul BBC a anunţat că va suprima sute de posturi din serviciul său internaţional, concomitent cu un transfer masiv în online al programelor în limbi străine, care erau difuzate până în prezent de posturile sale de radio şi de televiziune, potrivit AFP.