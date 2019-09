PSD încearcă să-și păstreze guvernarea cu orice preț. Social democrații și-au pierdut majoritatea în Parlament, dar nu abandonează șefia Executivului. În prag de implozie, un important ministrul din PSD face un anunț devastator.

Marius Budăi a spus că va fi o problemă cu plata pensiei minime pentru 950.000 de oameni în cazul în care OUG 114/2018 va fi abrogată, însă a dat asigurări că se va găsi o soluţie legală şi corectă pentru a merge mai departe.

El a fost întrebat dacă vor fi probleme cu plata pensiilor în cazul în care OUG 114/2018 va fi abrogată. „În ceea ce priveşte valoarea de punctului de pensie, trebuie să fiu foarte, foarte corect. Aş putea să dau un răspuns strict politicianist şi să spun că da. Dar nu. Legea cum este promulgată, este publicată în Monitorul Oficial şi noi am început deja calendarul implementării, dar ceea ce ţine de indemnizaţia socială, pensia minimă în speţă – şi sunt afectaţi nu puţini oameni, 950.000 – avem o problemă dacă se abrogă baza legală. Dar nu vreau şi nu mi-am permis niciodată să-i panichez pe pensionari şi o să le spun să stea liniştiţi: vom găsi soluţia legală şi corectă ca acest lucru să nu se întâmple şi chiar dacă se va întâmpla, vom avea o soluţie B şi vom merge mai departe”, a precizat Budăi.

În legatura cu OUG 114, ministrul Muncii a subliniat că a făcut un apel în Comisia pentru buget-finanţe de a nu se abroga această ordonanţă, deoarece conţine mult mai multe măsuri şi trebuie „să gândească clar şi corect ce îşi doresc să facă”.

„S-a solicitat şi noi am şi făcut sesiune extraordinară, una dintre probleme fiind exact această chestiune: abrogarea OUG 114. În momentul în care am fost în Comisia pentru buget-finanţe în calitate şi de deputat, coleg cu dumnealor, dar şi de ministru, am realizat acest apel: să gândească clar şi corect ce îşi doresc să facă, pentru că OUG 114 conţine mult mai multe măsuri şi trebuie să vedem care este situaţia acolo. Dar, repet, dacă dumnealor îşi doresc să taie din veniturile românilor, noi vom face în aşa fel încât să ne luăm acel plan B şi atât timp cât suntem la guvernare să realizăm lucrurile pe care le-am promis”, a declarat ministrul Muncii, conform Antena 3.

OUG 114 are unele prevederi referitoare la fondurile de pensii și la contribuțiile celor care lucrează în construcții.

Valoarea punctului de pensie a crescut cu 15% de la 1 septembrie, respectiv de la 1.100 de lei la 1.265 de lei, iar pensia minimă garantată sau indemnizaţia socială pentru pensionari se majorează cu 64 de lei, de la 640 de lei la 704 lei. De asemenea, indemnizaţia pentru însoţitor în cazul pensionarilor de invaliditate încadraţi în gradul I de invaliditate se majorează de la 880 lei la 1.012 lei.

Potrivit datelor Ministerului Muncii, 4.964.018 este numărul total al pensionarilor din România, dintre aceştia, 4.668.104 beneficiază de pensii de stat şi 295.900 sunt pensionari agricultori.

Pensia medie în România era, la finele lunii iulie, de 1.189 de lei, din care pensia pentru limită de vârstă era 1.348 de lei, iar pensia medie pentru agricultori era 489 de lei.

