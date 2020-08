Medicul Adrian Marinescu susține că în următoarele zile, numărul cazurilor de coronavirus va crește, iar situația din România se va agrava. Totodată, acesta a mai precizat că odată cu numărul infectărilor, va crește automat și numărul deceselor, iar țara noastră trebuie să fie pregătită pentru acest lucru.

„Sunt niște cifre cu care ne-am obișnuit din păcate în ultimele săptămâni. Avem nevoie de un echilibru. Înseamnă foarte multe infectări și, așa cum s-a mai discutat, în momentul în care sunt multe persoane nou diagnosticate, fiecare dintre ele vine în contact mai departe și cu alte persoane. E un efect de domino.

E clar că în zilele care urmează știm că vor fi multe infectări. Pe de altă parte contează și care sunt formele severe și, din păcate, chiar dacă nu a fost o creștere exponențială, în permanență a fost o creștere pentru pacienții care ajung în secția de Terapie Intensivă.

Ce înseamnă asta? Că în momentul în care avem un număr mare de pacineți care sunt în Terapie Intensivă, aici va fi și o evoluție nefavorabilă și e motivul pentru care avem un număr mare de decese în fiecare zi”, a declarat medicul Adrian Marinescu, în direct la B1 TV.

Care este soluția

În opinia medicului, soluția este găsirea unui echilibru, care în prezent nu există în România. Acesta consideră că acest lucru trebuie grăbit, deoarece deschiderea școlilor se apropie, iar mii de elevi riscă să fie infectați.

„Ar trebui să găsim un echilibru care din păcate lipsește în momentul acesta, între măsurile de relaxare pe care noi toți ni le-am dorit și măsurile de prevenție care să intre în rutină. Acest echilibru la noi nu există. Eu sper totuși ca în luna august să găsim acest echilibru!

De ce? Pentru că ne trebuie o lună mai liniștită, gândindu-ne la faptul că ne așteaptă deschiderea școlilor, destule lucruri care ar urma să se întâmple și atunci ne e destul de clar că trebuie să existe o lună august mai liniștită și mai rezonabilă”, a completat el.

Vom avea mai multe cazuri?

Întrebat dacă în septembrie este posibil să avem mai multe cazuri decât acum, medicul Adrian Marinescu nu are un răspuns pentru așa ceva, însă încearcă să fie optimist.

„Nu, nu am spus asta. Am spus doar că avem nevoie de un echilibru, pentru că evoluția este imprevizibilă și cu siguranță ne putem gândi că atunci când vine sezonul rece am putea să avem concomitent și gripă și infecție cu SARS-CoV-2 și atunci trebuie să ne pregătim de pe acum.

Și în mod logic, luna august, așa cum se întâmplă în multe țări din jurul nostru, trebuie să fie o lună liniștită, cu mai puține cazuri, cu mai puține forme severe, cu o presiune mai mică la nivelul sistemului sanitar”, a adăugat medicul.