Cutremur de 3,8 grade pe scara Richter în județul Buzău

Sâmbătă, 9 decembrie 2023, a avut loc un cutremur în România. Seismul a avut loc în județul Buzău. A avut magnitudinea de 3,8 grade pe scara Richter.

Cutremurul a avut loc la ora 19:08. S-a produs la o adâncime de 140 de kilometri, în apropierea oraşelor: Buzău (57 km), Sfântu Gheorghe (58 km), Brașov (61 km), Focșani (64 km), Ploiești (73 km), potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

De ce au loc cutremure în județul Buzău?

Cutremurele sunt fenomene naturale care au loc din cauza mișcărilor tectonice în scoarța Pământului. Județul Buzău se află într-o zonă seismogenă. Acolo, plăcile tectonice intră în coliziune sau se separă, generând astfel cutremure.

România se află la intersecția a trei mari plăci tectonice: placa Eurasiatică, placa Africană și placa Anatoliană. În zona Vrancea, situată în apropierea județului Buzău, are loc un fenomen seismic semnificativ. Aici, sub scoarța Pământului, are loc o subducție, adică o placa tectonică (placa Eurasiană) se înfige sub alta (placa Africană), generând astfel activitate seismică.

Este important de menționat că cutremurele nu pot fi prezise cu exactitate, iar activitatea seismică este o caracteristică naturală a acestei zone. În consecință, autoritățile și comunitățile din regiune iau măsuri de pregătire pentru a face față potențialelor efecte ale cutremurelor și pentru a minimiza impactul acestora asupra oamenilor și a infrastructurii.

De ce au loc cutremure în România?

Cutremurele din România sunt rezultatul activității seismice din regiunea Vrancea. Regiunea Vrancea este situată în partea de est a țării. Această zonă se caracterizează prin prezența unui fenomen geologic numit subducție. Acolo, placa tectonică a Eurasiei este înfășurată sub placa tectonică a Africii. Mai precis, placa tectonică a Eurasiei se subduce sub placa tectonică a Africii în zona Vrancea.

Procesul de subducție eliberează energie sub formă de cutremure atunci când aceste plăci tectonice se deplasează una față de cealaltă sau când există o ruptură bruscă a rocilor în adâncime. Activitatea seismică din zona Vrancea este una dintre cele mai notabile și semnificative din Europa de Est.

Autoritățile din România monitorizează constant activitatea seismica și iau măsuri pentru pregătirea și protejarea populației în fața acestui tip de risc natural.