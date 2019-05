Judecătorul Cristi Dănileţ a venit cu o propunere care vizează renunţarea la toate modificările aduse codurilor penale şi legilor justiţiei. El a cerut, pe pagina de Facebook, desfiinţarea Secţiei de Investigare a Infracţiunilor din Justiţie şi demisia tuturor membrilor Consiliului Superior al Magistraturii care au susţinut modificările legislative privind justiția.

„Las politicienii să stabilească cum vor rezolva situația apărută după voturile de duminică. Totuși, să nu uităm:

– un politician fusese condamnat definitiv pentru fraudă electorală, dar nu i s-au interzis atunci drepturile politice pentru subminarea democrației;

– ca urmare, acel infractor a fost ales de populație în Parlamentul țării. Nu e primul caz. Parlamentul, Președinția țării și Primăria fiind singurele posturi publice care pot fi ocupate de cei care au cazier, ceea ce reprezintă o scăpare legislativă incredibilă;

– în Parlament, acel infractor a fost ales președinte al uneia din Camere, fiind pe aceeași poziție ierarhică cu mari valori din istoria statului român, coborând în derizoriu una din cele mai importante funcții în stat;

– astfel, infractorul în cauză a fost demnitar al statului român, aruncând în aer însuși conceptul de „demnitate”, beneficiind de poziția, venitul și drepturile specifice funcției;

– mai mult, infractorul în cauză a pus și schimbat Guverne, iar de aici mă interesează doar ministrul justiției. Așadar, am avut un ministru – culmea! și profesor de drept – care a fost susținut de un infractor, care a avut întâlniri și negocieri cu acest infractor. Mai mult, acest ministru al justiției a distrus cariere de magistrați (Kovesi și Lazăr) și a dinamitat tot sistemul de justiție, furnizând Parlamentului un proiect de act normativ care a întors justiția la nivelul anilor 2002-2003 când țara era condusă de un alt infractor condamnat definitiv de justiția română;

– în paralel, în Parlament, acest infractor a girat toată activitatea concertată împotriva justiției române: inițierea amnistiei și grațierii (încă se află în Parlament), modificarea drastică a codurilor de abia reformate (care se află la Curtea Constituțională), modificarea a sute de articole din legile justiției (creșterea puterii IJ, crearea monstruoasei SIIJ, dinamitarea CSM, inventarea erorii judiciare, eliberarea a sute de magistrați din funcție), eliberarea a mii de deținuți mai înainte de data stabilită de judecători, schimbarea Agentului Guvernamental la CEDO și mai ales generarea și girarea a mii de atacuri prin intermediul televiziunilor aservite;

– acum, infractorul în cauză a mai fost condamnat o dată. Iar unii deja îl fac victimă: că e o tragedie pentru familia sa, că nu trebuia dat cu pumnul în mașina care îl ducea la penitenciar, că oare ce a mâncat dimineața asta, că avea sau nu camera văruită etc. Sindromul Stockholm în toată splendoarea sa, nu alta!

Eu spun să ieșim din penibil. Justiția a fost sub asalt și magistrații aproape că au fost îngenunchiați. Am ajuns ca în 2018 și 2019 să ne fie mai frică în sistem decât în vremurile sinistre din 2001-2003. Numai susținerea constantă a societății civile ne-a scăpat de la dezastrul total. Și, desigur, hotărâri curajoase ale magistraților verticali. Căci, da, azi trebuie curaj ca să fii normal.

Așadar, să reparăm ce se mai poate: renunțarea la modificarea codurilor penale, abrogarea tuturor modificărilor făcute la legile justiției, renunțarea la SIIJ, demisia membrilor CSM care au susținut toate aceste modificări stupide. Nu cred în recârpire, ci în reclădire. Începem cu Justiția, continuăm cu România. Oamenii trebuie să revină la normalitate, să înceapă să muncească, economia să înceapă să funcționeze. Și, pe deasupra, cetățenii să vegheze. Că poate unii nu se retrag, ci doar se repliază…

În rest: justiția trebuie privită cu încredere și lăsată să își îndeplinească misiunea. Nu merg toate lucrurile roz în sistemul nostru, dar sigur nu sunt maro, ca în alte sisteme. Avem o nouă generație de judecători și procurori, activiști și militanți, verticali, fără mamă, fără tată. Ei fac parte deja din viitor. Nu pentru ei, ci pentru România. O Românie curată, cu oameni cinstiți, cu funcționari corecți, cu demnitari demni.”, a scris Cristi Danileț pe pagina sa de socializare.

