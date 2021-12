Patriarhia Constantinopolului vine cu o veste îngrijorătoare chiar în ziua de Crăciun. Într-o postare pe pagina de socializare, sursa citată anunță că Patriarhul ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului, liderul spiritual al ortodocşilor din întreaga lume, a fost testat pozitiv cu COVID-19.

De menționat este faptul că Bartolomeu I, în vârstă de 81 de ani, este vaccinat cu schemă completă împotriva noului coronavirus. În ceea ce privește starea sa de sănătate, Patriarhia Constantinopolului anunță că Patriarhul are în prezent simptome ușoare, relatează Reuters.

„Înalt Prea Sfinţia Sa, care este vaccinat cu schemă completă, resimte în prezent simptome uşoare, dar starea sa generală este bună”, a anunţat Patriarhia Constantinopolului pe pagina sa de Facebook.

Amintim faptul că pe lângă noul coronavirus, acesta mai are și alte probleme de sănătate, la nivelul inimii. În luna noiembrie a acestui an, Înaltul prelat ortodox a suportat o intervenţie chirurgicală pe cord, la New York pentru montarea unui stent.

Acesta locuiește în prezent în Istanbul, oraș unde a fost și testat pozitiv ulterior cu noul coronavirus, într-un spital, după ce s-a dus să facă o serie de analize.

Cine este Patriarhul ecumenic Bartolomeu I

De menționat este faptul că Patriarhul ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului este liderul spiritual al celor 300 de milioane de credincioşi ortodocşi din lumea întreagă. El a fost ales în funcție în 1991 și exercită un primat onorific şi istoric asupra celorlalţi patriarhi din ţările ortodoxe.

Totodată, el este este considerat „primul dintre egalii săi”, fapt care îi conferă importanţa, dar nu şi puterea unui papă catolic. Astfel, patriarhul ecumenic al Constantinopolului nu are dreptul de a interveni în chestiunile religioase din celelalte Biserici Ortodoxe, dar beneficiază de întâietate spirituală şi protocolară.

Amintim faptul că rolul religios al Constantinopolului datează din epoca împăratului Constantin, care a recunoscut în anul 313 e.n. creştinismul ca religie oficială a Imperiului Roman şi a făcut din Constantinopole capitala sa. De asemenea, de-a lungul secolelor care au urmat, Patriarhia Moscovei, care numără mult mai mulţi credincioşi decât cea a Constantinopolului, a început să aibă o influenţă mai mare în lumea ortodoxă.