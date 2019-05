Curtea de Apel Bucureşti a înregistrat miercuri dosarul în care CNSAS solicită instanţei stabilirea calităţii de colaborator al Securităţi în cazul fostului preşedinte Traian Băsescu.

Dosarul a fost înregistrat pe rolul Secţiei a VIII-a contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Bucureşti şi urmează să fie repartizat unui judecător.

La începutul lunii mai, Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii a anunţat că a introdus o acţiune în instanţă pentru stabilirea calităţii de colaborator al Securităţii în cazul unui parlamentar, fără a-i dezvălui numele.

„Note de Constatare – Colaboratori ai Securităţii: Colegiul a aprobat Nota de Constatare şi a dispus introducerea la Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Bucureşti a acţiunii în constatare pentru stabilirea calităţii de colaborator al Securităţii, pentru următoarea categorie de persoane: art. 3 lit. b), art. 5 alin.1 (deputat sau senator în Parlamentul României, membru în Parlamentul European) – 1 persoană”, se arăta într-un comunicat al CNSAS.

Reacţia lui Traian Băsescu

Traian Băsescu a spus miercuri că îşi doreşte ca dosarul privind stabilirea calităţii de colaborator al Securităţi în cazul său să se judece cât mai repede, fără să se ajungă la un ”circ mediatic”.

„Documentele au fost din 2006 (…). Am verificat pe ECRIS, nu au apărut încă înregistrate, o să văd şi o să mă pronunţ. Dar până la a mă pronunţa sau nu, trebuie să mă judec cu CNSAS-ul”, a precizat Băsescu, la Colegiul Naţional al PMP.

El a adăugat că nu poate da detalii despre ce cuprinde dosarul pentru că nu l-a văzut.

„Nu vă pot spune ce cuprinde dosarul pentru că nu l-am văzut. Nu am văzut dosarul trimis în instanţă. O să-l văd când e disponibil să fie văzut şi o să mă pronunţ public, deşi nu am de gând să fac un circ mediatic din el, ci am de gând să mă judec cât mai repede, o să vedem ce apare. Dar astăzi a apărut că s-a trimis dosarul, eu am verificat chiar înainte să vin şi nu era înregistrat pe ECRIS, sistemul de evidenţă al Curţii de Apel – Secţia Contencios, de la Bucureşti (…)”, a declarat Băsescu, potrivit Agerpres.

Potrivit unor informaţii publicate de presa centrală citând surse neidentificate, dosarul de la CNSAS identificat cu privire la Traian Băsescu ar conţine doar coperţile, însă două note informative ar fi fost descoperite în dosarele altor persoane care aveau dosare de urmărire informative.

Fostul preşedinte a primit până acum de la CNSAS, începând de la începutul anilor 2000, cinci adeverinţe de necolaborare cu Securitatea.

