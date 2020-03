Invatarea limbii engleze necesita timp si este util sa stiti de ce faceti ceea ce faceti. Daca inca nu ati avut contact aceasta limba, dar totusi ati dori sa o invatati, ar trebui sa cititi acest articol pentru a evalua situatia si pentru a vedea ceea ce puteti castiga. In plus, pentru a nu va mai face griji cu alegerea locatiei unde sa invatati, va recomandam https://www.ilsc.ro/cursuriengleza. Aici sunt predate cursuri pentru copii si pentru adulti, cu module speciale si metode moderne, ce vor face invatarea mai palcuta si mai rapida. Deci, sa vedem si motivele sau mai bine spus beneficiile invatarii limbii engleze.

Engleza este limba internationala

Engleza a devenit limba internationala. Pe langa faptul ca este limba materna a peste 339 de milioane de oameni, este si cea mai invatata limba straina din lume. 603 milioane de oameni vorbesc engleza ca a doua limba straina. Engleza este astfel cea mai vorbita limba din lume, cu un numar total de 942 de milioane de oameni care vorbesc engleza. Evident, ne gandim la chinezi, care au o populatie de peste un miliard de oameni si, din punct de vedere tehnic, ar trebuie sa reprezinte un numar de vorbitori mai mare decat cei de engleza. Marea diferenta este ca engleza este limba oficiala in o suta de tari si predata in alte sute, in timp ce mandarina este doar o limba oficiala intr-o duzina de tari si se invata la o scara mult mai mica.

Cu engleza, aveti lumea la picioare

Pe scurt, pentru a comunica cu strainii, engleza este limba numarul 1. Si, in era noastra globalizata, sa puteti comunica rapid si eficient cu strainii este ceva esential. Daca doriti sa puteti comunica cu restul lumii, engleza este cea mai utila limba in aceste zile. Alegerea limbii engleze ca limba internationala ridica multe semne de intrebare. Se punea problema folosirii unei limbi neutre, aparand astfel Esperanto. Doar ca engleza s-a dovedit a fi o limba mai practica! Si majoritatea chinezilor invata engleza, nu Esperanto. Nimic nu va impiedica sa invatati o alta limba moderna, dar engleza este limba care va va permite sa faceti cele mai multe lucruri.

Veti fi o persoana cu o cultura mult mai vasta

Astazi, a nu vorbi limba engleza este ca si cum nu stiti sa folositi un computer. Sunteti, practic, rupti de restul lumii. In unele cercuri se spune ca a nu cunoaste engleza este o forma de analfabetism. A nu vorbi engleza va impiedica sa fiti independent in situatii simple. Fie ca este vorba de verificarea informatiilor, de a citi anumite lucrari de specialitatea sau de a putea comunica cu restul planetei, engleza va va ajuta. Intr-o alta epoca, prioritatea ar fi fost invatarea limbii latine sau se studia greaca veche. In zilele noastre se invata engleza. Invatarea latinei sau a limbii vechilor greci era un privilegiu rezervat unei elite. Astazi, datorita internetului, invatarea limbii engleze este accesibila aproape tuturor. Cunoasterea unei limbi straine face parte dintr-o educatie buna. Este la fel ca si cum ati invata desen, muzica sau istorie…va imbogateste cultura si va ofera multe oportunitati.

Mai multe oportunitati financiare

Vorbirea unei limbi straine va creste salariul. Daca in CV adaugati o limba straina precum engleza, sansele de reusita sunt mai mari. In plus, de la un anumit nivel, cunoasterea limbii engleze devine pur si simplu obligatorie. Aceasta este ceea ce va face diferenta intre a putea continua o cariera si a o incheia. Din pacate, invatarea limbii engleze necesita timp si nu este genul de lucru pe care sa il faceti in ultimul moment. Cei care iau masuri, precum alegerea unui curs de engleza la ILSC, vor culege roadele muncii lor, in timp ce cei care au neglijat aceasta abilitate, vor plati pretul. Daca sunteti la inceputul carierei, limba engleza va poate ajuta sa iesiti in evidenta. Daca sunteti in cautarea unui loc de munca, aceasta poate fi o oportunitate buna pentru a incepe cursul. Plus ca, in afara de oportunitatile financiare oferite, va incurajam sa vedeti aceasta limba ca fiind o abilitate extrem de utila. Este ideala pentru motivatie si va determina sa faceti lucruri pentru dvs.

Engleza va permite sa faceti mai multe lucruri interesante in domeniul dvs.

Inovatia stiintifica si tehnologica este publicata in principal in limba engleza – fie ca vorbim despre industria medicamentului, biologie sau IT, etc., engleza este limba progresului tehnic. Daca doriti sa fiti in fruntea progresului in domeniul dvs., trebuie sa stiti limba engleza. Este adevarat ca importam cunostinte din tari straine, dar este adevarat, de asemenea, si invers. Limba engleza este esentiala daca dorim sa importam si sa ne exportam know-how-ul in intreaga lume. Acest lucru se aplica si culturii. Exportul de cultura este ceva de care ne putem mandri, dar sa o facem cu un nivel de engleza sub medie este ceva regretabil. Stapanirea limbii engleze face posibila crearea de legaturi cu culturile lumii si, cu cat nivelul nostru de engleza este mai bun, cu atat aceasta legatura va fi mai fluida.

Este distractiv!

Daca studierea limbii engleze nu este intotdeauna distractiva, folosind-o, pe de alta parte, deschideti usa multor ramuri de divertisment. Daca o faceti corect, engleza poate fi o sursa constanta de distractie. Exista placerea de a calatori. Sau aceea de a intalni oameni noi. Este pacat sa mergeti in celalalt colt al lumii, fara sa puteti comunica.

Concluzie:

Invatarea limbii engleze este o aventura! Engleza este inca o modalitate de a va atinge visele, un limbaj util care va va servi in viata!

