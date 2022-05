Potrivit unor experți de la Washington, perspectiva unei flote grecești de aeronave F-35 „ridică întrebări interesante” cu privire la ce anume urmărește NATO.

Aceleași surse consideră că evoluțiile recente din Occident, precum decizia Finlandei (în curs de aderare la NATO) de a achiziționa propriile F-35, aduc tot mai aproape de realizare dorința Greciei de a avea o escadrilă de avioane de luptă „invizibile”, cu care Grecia dorește, evident, să-și consolideze apărarea în Marea Egee, o evoluție salutată și de Pentagon, drept o întărire a forțelor aeriene ale NATO în regiune.

Perimetru de apărare în jurul Europei de Est

De exemplu, spun aceleași surse, o rețea de F-35 finlandeze, poloneze și grecești ar putea forma un perimetru de apărare în jurul Europei de Est pentru a contracara noile ambiții ofensive ale Rusiei. F-35-urile grecești ar putea fi un factor descurajator al NATO față de Rusia pe flancul de sud, în timp ce F-35-urile finlandeze și poloneze ar putea îndeplini acest rol în nordul și centrul Europei. O forță sudică formată din avioane F-35 cu sediul în Grecia ar putea opera, de asemenea, în Marea Neagră și ar putea ajuta la apărarea aliaților cheie din est, cum ar fi România.

Coridor aerian de a 5-a generație în Orientul Mijlociu

O altă variabilă importantă pentru o posibilă forță grecească formată din avioane F-35, care este inclusă și în planurile Alianței Nord-Atlantice, spun aceiași experți de la Washington, se referă la posibilitatea unor operațiuni în Orientul Mijlociu. F-35-urile grecești s-ar afla la mică distanță de estul Mediteranei și ar putea ajuta în cazul oricăror eventuale provocări din zonă. În condițiile în care Turcia a fost exclusă din programul de achiziționare de F-35, avioanele F-35 grecești ar putea deschide un coridor aerian de a cincea generație în Orientul Mijlociu.

Conform perspectivei atlantice, „numai prin simpla lor proximitate, avioanele F-35 ale Greciei ar putea fi luate în calcul chiar și pentru Iran”. În plus, F-35-urile grecești ar putea oferi sprijin aliat și flotei de avioane F-35 a Israelului, oferind „întăriri” suplimentare de generația a 5-a forțelor aeriene ale acestuia, dacă va fi necesar. Forțele Aeriene Elene sunt considerate în NATO „în mod unic adecvate” pentru a exploata capacitățile F-35.

Discuțiile cu privire la avioanele F-35

Surse americane subliniază că interesul Greciei de a cumpăra o escadrilă F-16 a fost exprimat pentru prima dată în aprilie 2019, când ministrul Apărării de atunci, Evangelos Apostolakis, a declarat că țara analizează posibilitatea achiziționării de F-35. Semnalele că în spatele scenei au loc unele discuții interesante au fost întărite și de o declarație ulterioară adresată Subcomisiei pentru servicii armate a Camerei Reprezentanților din SUA de șeful Biroului pentru Programe Comune F-35 (JPO), care a enumerat Grecia printre potențialii clienți.

În ultimii trei ani însă, problema posibilei achiziții de F-35 grecești a generat numeroase articole care pun la îndoială că Atena și-ar putea permite aceste avioane sau că Lockheed Martin are în prezent capacitatea de producție pentru a include și o eventuală comandă a Greciei în planificarea sa. Un articol din 2020 din Air Force Magazine scria despre posibilitatea ca Grecia să fie dispusă să cumpere avioane F-35 second hand pentru a le achiziționa mai repede sau pentru a economisi bani, dar acest lucru nu a fost confirmat la Atena.

Anunțul lui Mitsotakis a deschis procedurile

Acum însă Grecia, a anunțat prin premierul Kyriakos Mitsotakis, în cel mai oficial și categoric mod de la Washington, că vrea să cumpere până la douăzeci și patru de avioane noi F-35. Prim-ministrul grec a anunțat, în esență, realizarea unui demers lăsat în așteptare în ultimii doi ani, și anume trimiterea unei cereri (Letter of Request) pentru a primi o ofertă și un răspuns de acceptare (Letter of Offer and Acceptance) din partea autorităților americane. Echipa Biroului Programului JSF (JPO) al Pentagonului, care sosește la Atena pe 23 mai pentru contacte cu Forțele Aeriene, va fi cu siguranță implicată în standardizarea scrisorii și, prin urmare, în activarea cererii grecești.

Această perspectivă, pe lângă planurile de apărare – care sunt principala preocupare a Atenei – intră și în cadrul planurile NATO de mai sus, ceea ce face ca achiziționarea de F-35 să fie mai degrabă certă și, posibil, în corelație cu încurajarea de către Washington a unor inițiative de investiții din partea Lockheed Martin în Grecia, nu numai pentru a oferi asistență avioanelor F-35 achiziționate de Grecia, ci și pentru orice alte aeronave ale companiei care operează în regiune, scrie Economico.