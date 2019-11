Cum si cand ati ales aceasta cariera?

Cristina Stefan (Calugaru): Primul pas spre acest domeniu, desi fara a constientiza initial, a avut loc aproape de momentul in care am devenit majora si am ales sa urmez o facultate cu specializare in Relatii Publice. Intotdeauna mi-a placut sa fiu inconjurata de oameni, sa comunic, dar sa merg dincolo de socializare si sa leg relatii constructive, bazate pe suport reciproc. Imi doream sa pot “molipsi” cat mai multi oameni cu dorinta de dezvoltare si progres, iar atunci m-am gandit ca pot materializa aceste aspecte profesand in HR, domeniu care pentru mine a devenit o pasiune.

Ce va place cel mai mult in acest domeniu?

Cristina Stefan (Calugaru): Provocarea pe care o aduce fiecare zi de lucru, pasiunea simtita, motivatia cu care ma trezesc dimineata, faptul ca mereu imi doresc sa imi depasesc limitele si ca incet, incet devin cea mai buna versiune a mea. Procesele de resurse umane graviteaza in jurul unui important vector care determina realizarea performantei: motivatia. Calitatile esentiale pentru a avea succes in cariera sunt reprezentate de puterea de a fi tu insuti, de credinta ca poti invinge si, mai ales, de dorinta de a fi invingator.

Care sunt principalele dumneavoastra atuuri?

Cristina Stefan (Calugaru): Consider ca am diplomatie, abilitati de negociere si de analiza si ca ma pot exprima cu usurinta atat verbal, cat si in scris. Ma ajuta, de asemenea, impartialitatea si faptul ca sunt capabila sa creez un mediu si un ambient propice pentru echipa, aratand atentie atat pentru atingerea obiectivelor, cat si pentru a mentine starea de bine a angajatilor. Sustin dezvoltarea in cariera si am o strategie si o viziune clara a lucrurilor.

Care sunt principalele provocari cu care va confruntati in aceasta activitate?

Cristina Stefan (Calugaru): Motivarea angajatilor, mai ales in contextul competivitatii acerbe de pe piata, este provocarea numarul unu. O alta provocare serioasa este aceea de a gestiona talentele din organizatie si, nu in ultimul rand, negocierea cu sindicatele. Iti trebuie pace intr-o companie care sa iti imbratiseze ideile si sa le lase sa infloreasca, nu sa le respinga din start.

Cum v-a ajutat si va ajuta aceasta meserie sa cresteti profesional?

Cristina Stefan (Calugaru): Am invatat foarte multe lucruri in domeniul resurselor umane. Am invatat, in primul rand, sa lucrez cu oamenii, indiferent de mediul din care provin si sa reusesc sa intru in pielea angajatorului, indiferent de domeniul in care activeaza. Am invatat sa lucrez in echipa, alaturi de colegii mei, sa aleg oamenii in functie de ceea ce stiu ei si nu in functie de prima impresie. “Citesc” oamenii mult mai usor acum, pot sa le ofer consultanta prietenilor mei referitor la cariera si la posibilitatile lor de dezvoltare profesionala. Sunt foarte mandra de mine atunci cand ma suna si ma roaga sa le spun cum anume sa aplice la job-uri, cum sa se prezinte la interviuri, care ar fi companiile care li se potrivesc. Am devenit un negociator mai bun, stiu exact ce vreau de la mine, am o traiectorie foarte bine trasata si culeg roadele unei increderi de sine pe care nu ma sfiesc sa o arat. Astfel, am urcat cu pasi mici treapta cu treapta, acceptand provocarile una dupa alta, mi-am dorit sa imi demonstrez mie ca pot mai mult si de fiecare data am imbratisat cu sufletul deschis provocarile care mi-au aparut in cale. Consider ca sunt in prezent intr-o lina expansiune si adevaratele provocari de-abia acum incep, deoarece experienta mea cumulata isi spune cuvantul, dar merg fara teama pe drumurile ce mi se deschid.

Ce sfat i-ati da unui tanar care este interesat sa inceapa o cariera in HR?

Cristina Stefan (Calugaru): Daca vrei o cariera in acest domeniu, trebuie sa fii rabdator, deschis catre nou si interesat de tot ceea ce inseamna resurse umane. E nevoie de multa deschidere, integritate, dar si de diplomatie, mai ales ca resursele umane presupun multa comunicare cu cei din jur. Persoanele care isi doresc sa activeze pe o pozitie in HR trebuie sa stie ca vor avea parte atat de succese, cat si de proiecte care par sa nu se mai termine… niciodata. De aceea, succesul vine de cele mai multe ori incununat dupa multa munca si stradanie. Le recomand tinerilor care vor sa urmeze acest drum sa nu renunte la visul si la pasiunea lor si sa fructifice orice oportunitate le iese in cale.

Care ar fi primii pasi pe care ar trebui sa ii faca si de ce?

Cristina Stefan (Calugaru): Persoanele care se implica in mai multe programe de resurse umane, fie ca sunt ele cursuri sau, mai nou, programe de internship, isi cresc sansele de a-si alege un job si o firma care sa li se potriveasca.

Provocari pentru specialistii in HR. Care sunt solutiile?

Care credeti ca sunt principalele provocari cu care se confrunta astazi piata de HR din Romania si de ce?

Cristina Stefan (Calugaru): In primul rand, piata fortei de munca este foarte dinamica si retentia pare a fi cea mai mare provocare. Apoi, o alta provocare este reprezentata de procesele tehnologice care au inceput treptat sa elimine locurile de munca.

Digitalizarea, fie ca ne referim la un tool de HR, fie ca ne referim la plata facturilor catre un robotel sau la plata cumparaturilor in system self scan in hypermarketuri, vine cu o multime de provocari atat pentru angajati, cat si pentru angajatori.

Ce rezolvari vedeti posibile si de ce tocmai pe acestea?

Cristina Stefan (Calugaru): In middle management, ideal ar fi ca sefii de departamente sa isi dezvolte mai mult abilitatile de leadership. Coordonarea angajatilor este unul dintre factorii importanti in retentia de personal. Oamenii trebuie sustinuti in permanenta prin imbunatatiri de procese, prin training si coaching. Este adevarat ca in ultima vreme angajatorii au devenit receptivi la cerintele tinerilor din generatiile Y si Z, care se afla in campul muncii si se straduiesc sa gaseasca cele mai bune solutii pentru a le indeplini cerintele. Cred ca suntem pe drumul cel bun.

Ce parere aveti despre modul in care HR-ul s-a schimbat si continua sa se schimbe?

Cristina Stefan (Calugaru): HR-ul nu este doar despre a aduce in companii oameni talentati si creativi. HR-ul este si despre abordari originale si inovatoare care pot schimba, respectiv influenta, comportamentele din organizatii.

Cum transforma tehnologia departamentul de HR

Cum vedeti imbinarea dintre HR si tehnologie?

Cristina Stefan (Calugaru): Schimbarile tehnologice si culturale aduc si nenumarate beneficii. Job-uri noi sunt create in permanenta, fie ca vorbim despre social media, legislatia in domeniul digital sau despre analiza informatiilor. Managementul resurselor umane se va muta pe dispozitivele mobile, prin intermediul aplicatiilor, ceea ce va duce la o explozie a acestei industrii in viitor. Softurile de HR se vor dezvolta inclusiv pe mobil si vor folosi tehnologiile cloud, pe masura ce oamenii isi vor petrece din ce in ce mai mult timp conectati la Internet de pe dispozitivele mobile. Desigur toate aceste lucruri vin si cu dezavantaje la pachet: multe schimbari la nivelul fortei de munca. Contractele pe perioada nedeterminata sunt din ce in ce mai rar intalnite, angajatorii incep sa se concentreze pe angajarea de forta de munca “la comanda”, pentru anumite proiecte, pentru perioade limitate de timp.

In ce masura compania pe care o reprezentati foloseste tehnologia in HR?

Cristina Stefan (Calugaru): In compania in care activez, beneficiem de eficientizarea timpului datorita platformelor online destinate managementului documentelor de HR, unde specialistii pot accesa foarte usor informatiile, le pot gestiona si modifica in functie de nevoi, salvand timp si spatiu.

Ce solutii folositi in interiorul companiei si de ce le-ati ales tocmai pe acestea? Ce alte dezvoltari aveti in plan?

Cristina Stefan (Calugaru): Ne-am simplificat munca lucrand cu softul de la Romanian Software care la un click distanta ne arata cum probleme precum pontajul, salarizarea si administrarea de personal au putut fi automatizate foarte usor. De asemenea, aceste procese au devenit mult mai transparente, angajatii putand sa utilizeze platforme care le ofera calcule salariale, date despre venituri, taxe sau bonusuri sau unde pot plasa diverse cereri, cum ar fi, de exemplu, cele pentru concedii.

Estimez ca in urmatorii doi ani sa se intervina si mai mult in automatizarea si implementarea proceselor. Sper sa putem implementa o aplicatie care sa faciliteze atat munca angajatului din departamentul HR, cat si a solicitantului, aplicatie ce va putea fi utilizata direct din smartphone-ul oricarui angajat din organizatie la un click distanta.

Care sunt beneficiile pe care le aveti din utilizarea acestor instrumente?

Cristina Stefan (Calugaru): Am salvat timp si spatiu si am reorganizat intreg departamentul avand costuri semnificativ mai mici, avem o recrutare mai eficienta, precum si o gestionare a dosarelor de personal mai buna si avem tot timpul o alternativa la inlocuirea unui angajat din departament spre exemplu, putand cu usurinta externaliza procesul pe care il desfasoara.

Cum vedeti perspectivele de dezvoltare pentru piata de HR si piata de HR tech?

Cristina Stefan (Calugaru): Sustin digitalizarea, consider ca tuturor ne va face viata mai usoara si nu, nu vom fi inlocuiti, ci doar ni se va simplifica semnificativ modul de lucru. Trebuie doar sa tinem pasul si sa fim receptivi la tot ceea ce ne inconjoara. Desigur, toate aceste schimbari reprezinta o provocare pentru departamentele de resurse umane, companiile trebuie sa fie deschise la aceste practici, sa implementeze sisteme tehnologice, care sa faca fata acestei treceri de la programul de lucru clasic la noul mod de lucru si de angajare.

