2,5 milioane de euro a plătit Ajax pentru Younes în 2015 Borussiei Moenchengladbach

„Jucătorii sunt ajutaţi să rămână proşti. Uneori sunt storşi ca nişte lămâi pentru talentul lor, dar ţinuţi departe de aspectele practice ale vieţii. Un fotbalist poate juca într-un mod fantastic, dar de multe ori nu ştie ce e ăla un cont curent sau, mai rău, finalul carierei îl poate găsi fără niciun ban pentru că nu a reuşit să-şi gestioneze finanţele”, a declarat jucătorul lui Napoli, potrivit corrierre.it

O gândire modestă și calculată

Amin recunoaşte că în urmă cu doi ani, după ce a ajuns la Napoli, după câteva zile a fugit în Germania. Se simţea pierdut. Oficial s-a spus că s-a dus să-şi viziteze bunica, bolnavă.

„Până la o anumită vârstă, tinerii ar trebui să primească doar o parte din salariul lor, iar restul să le fie plătit într-un cont special la care să aibă acces la finalul carierei.

Vin dintr-o familie săracă, dar am avut norocul să am un tată la care niciodată nu am văzut risipa. Mulţi fotbalişti au şi cinci maşini, dar tata m-a întrebat: pentru ce aveţi nevoie de atâtea dacă nu conduceţi decât una?”, a declarat fotbalistul.