De multe ori, fugim la sală pentru a da jos kilogramele în plus. Venim însă cu o soluție mult mai simplă și cu efect imediat. Vă spunem cum să scăpați de efectele nocive ale mâncărurilor grase! Este o descoperire revoluționară a specialiștilor și o veste bună pentru iubitorii de mâncăruri bogate în grăsimi.

Cafeaua anulează efectele nocive

Puteți consuma mâncăruri bogate în grăsimi și puteți evita efectele nocive ale acestora consumând una din băuturile preferate ale românilor: cafeaua!

In cadrul experimentelor realizate de cercetatori de la Universitatea din Illinois, soarecii care au consumat extract de cafeina din ceai au acumulat cu 16% mai putina greutate decat ceilalti, care nu au primit acest supliment. In plus, au acumulat cu 22% mai putin tesut adipos fata de restul. Toti au fost supusi unei diete bogate in grasimi si zaharuri, arata Medical Xpress.

Efectele au fost aceleasi chiar si atunci cand s-a folosit cafeina sintetica sau cafeina extrasa din cafea. Timp de 4 saptamani, soarecii au avut parte de o dieta cu 40% grasimi, 45% carbohidrati si doar 15% proteine. Cei din primul grup au avut parte de cafeina cat ar ingera un om care bea 4 cesti de cafea pe zi.

Se pare ca aceasta cafeina reduce stocarea lipidelor in celulele grase si limiteaza cresterea in greutate si producerea trigliceridelor. Autorii studiului spun ca indiferent de sursa, cafeina a micsorat acumularea de lipide in celulele adipoase cu 20 – 41%.

