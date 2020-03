Lansarea raportului de cercetare “Mediu // Pregătire și răspuns în caz de seism”, an 1, a avut loc marți, 3 martie 2020, și a fost al doilea eveniment cu acces public din seria de șase destinate lansării raportului primului an de studiu Civic Labs.

Care este ținta proiectelor elaborate

Acesta a concluzionat că proiectele elaborate ce au ca țintă principală pregătirea și răspunsul la un cutremur sunt direct influențate de tipul actorilor implicați (societate civilă, stat) dar și de finanțare (de la stat sau privat), și că asistăm la un progres notabil doar la nivelul Bucureștiului întrucât restul țării este în continuare tributară logistic cât și financiar vechilor cutume.

Cea mai mare provocare

Provocarea cea mai mare pentru anii următori este de a trece peste limitările impuse de memoria colectivă față de evenimentele din ‘77, astfel încât să fie conștientizată dimensiunea uriașă a dezastrului care va veni, de către noile generații – simulările nu vor putea oferi populației un reset mental care să-i permită să înțeleagă pe deplin proporțiile dezastrului potențial. Și nu în ultimul rând, planul de acțiune post eveniment nu poate fi doar răspunderea statului ci este nevoie de un efort național, care pleacă de la fiecare individ – să fii pregătit necesită implicarea și efortul tuturor.

“Echipa Civic Labs, program al Code for Romania, în cadrul domeniului de cercetare “Mediu / Pregătire și răspuns în situații de urgență” a încercat să înțeleagă care este capacitatea noastră ca societate să răspundem unui eveniment dramatic precum este un seism major și cât de pregătiți suntem, la nivel individual. La final de an de cercetare și de incubare suntem bucuroși că putem spune că am descoperit o comunitate de organizații neguvernamentale coerente care colaborează cu succes, instituții publice deschise la dialog și am identificat 15 soluții digitale posibile, dintre care două au devenit deja realitate. Împreună, ne pregătim mai bine!” a declarat Olivia Vereha, co-fondator Code for Romania, Program Lead & UX Architect.

A fost lansată o aplicație care poate fi folosită în caz de seism major

În cadrul evenimentului a fost lansată și aplicația Resource and Volunteer Management (RVM) dezvoltată în parteneriat cu Departamentul pentru Situații de Urgență cu sprijinul World Bank și Global Facility for Disaster Reduction and Recovery (GFDRR). RVM este un instrument de administrare de voluntari și resurse pe care le pune la dispoziție societatea civilă către Departamentul pentru Situații de Urgență în cazul unui seism major sau al unui alt dezastru natural.

“E un vis să avem o așa aplicație, sunt puține țări care au asta și este un lucru binevenit pentru orice comandant de intervenție. Va fi de foarte mare ajutor, le mulțumesc celor care au contribuit la realizarea ei.” a declarat dr. Raed Arafat secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă cu ocazia lansării aplicației Resource and Volunteer Management (RVM).

Alte soluții prezentate în cadrul evenimentului care sunt disponibile online cu prototip clickabil:

