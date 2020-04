Crescătorii de oi din judeţul Giurgiu au vândut în acest an carnea de miel sau de berbecuţ pentru masa tradiţională de Paşte online, prin comenzi telefonice sau direct din magazine, marfa fiind prezentată doar în vitrinele frigorifice.

”Suntem crescători de oi şi capre din tată în fiu, în alţi ani vindeam la tarabe închiriate sezonier în piaţă sau primeam clienţii direct la stână de unde plecau cu mielul sau ieduţul ales pentru masa de Paşte.

Măsuri stricte în contextul COVID-19

În acest an măsurile de prevenire a răspândirii coronavirusului sunt stricte şi pentru a limita cât mai mult contactul uman şi a păstra distanţa impusă de ordonanţele militare l-am convins pe tata să ne lase să abordăm un alt mod de vânzare şi am apelat la publicitatea online, am primit comenzi pe net sau pentru cei care nu se descurcă cu acest sistem am preluat comenzile direct la spaţiul comercial pe care l-am închiriat sau prin telefon şi pot spune că treaba a mers ca pe roate.

Bineînţeles, marfa ajunsă în magazin este ambalată, nimeni nu mai pune mâna pe ea, iar noi o vindem îmbrăcaţi în halate, cu măşti de protecţie şi mănuşi în mâini, nici pe clienţi nu îi acceptăm dacă nu au măcar mască de protecţie”, a declarat un crescător de oi din comuna Gogoşari, judeţul Giurgiu.

Ciobanii spun că în acest an au preluat online sau telefonic comenzile, au programat clienţii pe zile şi fiecare a fost anunţat să vină la magazin la ora când ajungeau mieii gata tăiaţi şi ambalaţi în saci de plastic sau de rafie.

Vânzările au scăzut cu 20%

”Unii au comandat un miel întreg, alţii jumătăţi sau sferturi, este adevărat că vânzările au scăzut cu aproape 20% faţă de anul trecut, pentru că unii giurgiuveni au spus că au rămas fără locuri de muncă şi nu mai au bani, iar cei mai în vârstă care se întâlneau cu nepoţii şi copiii la masa de Paşte au spus că în acest an nu mai pot face acest lucru.

Copiii păstrează distanţa de ei şi unii nu le-au mai trecut pragul de când a fost instituită starea de urgenţă”, a povestit un alt oier aflat în Piaţa Centrală din Giurgiu.

”La noi a fost tradiţie în familie de la bunici ca în fiecare an să sfârâie friptura de miel la cuptor sau pe grătar, eram obişnuit să îmi aleg marfa, să negociez, vizitam mai multe tarabe până cumpăram.

În acest an am dat un telefon am spus cam câte kilograme de carne de miel doresc şi ciobanul mi-a adus o jumătate de miel de aproximativ opt kilograme. Marfa mi-a fost adusă la magazin, ambalată şi cu certificatul de verificare a calităţii şi sănătăţii animalului, semnat de veterinar”, a spus un localnic, conform Agerpres.

Paște fără familie

Unii oameni recunosc însă că au renunţat să mai cumpere miel având în vedere că de Paşte nu le mai vine familia în vizită.

”La mine veneau copiii şi nepoţii în fiecare an şi le făceam stufat şi drob, dar acum nu au mai venit de două săptămâni şi mi-au spus că nici de Paşte nu vor veni. Îmi lasă la uşă la câteva zile câte o sacoşă cu alimente mai grele pe care nu pot să le urc la etajul patru pentru că am 78 de ani, mă sună să ştiu că au ajuns şi pleacă fără să ne îmbrăţişăm ca altă dată, aşa că nu mai prepar miel în acest an”, a dezvăluit o bătrână.

Alţii spun că nu consumă carne de miel şi preferă alte produse, de exemplu din pui.

În acest an, carnea de miel în judeţul Giurgiu s-a vândut cu 25 de lei kilogramul.

Cei care nu au dorit carne de miel pentru masa de Paşte au ales carnea de porc, de vită, de pui sau de curcan care se vinde la preţuri cuprinse între 17 şi 28 de lei pentru un kilogram.