Premierul Ludovic Orban a spus joi seara, la Digi24, că nu a știut ce semnează ministrul de Interne Marcel Vela și Patriarhia și că a primit acordul abia după ce s-a încheiat.

„A existat o discutie legata de conditiile de sarbatorire a sfintelor sarbatori de Pasti. Ministrul a semnat un acord, o intelegere cu Preafericitul Patriarh, acea intelegere chiar daca partial avusesem discutii cu dl ministru, nu o cunosteam chiar in detaliu. Am urmarit ingrijorarile. Interventia Presedintelui a fost clara si ferma. (Initial) nu am intrat intr-o analiza in detaliu, am avut doar o discutie. Acordul mi-a fost transmis dupa semnare. Important este sa fii atent, sa ai reactie imediata. Numai cine nu munceste. nu greseste”, a declarat Ludovic Orban.

Anunţ privind gafele făcute de autorităţi în criza coronavirus

Orban a mai declarat că nu se pune problema ca românii care sosesc din străinătate, din zonele roșii, unde sunt multe cazuri de coronavirus, să intre în carantină la domiciliu, ci vor fi introduși, pentru două săptămâni, în carantină instituționalizată. De asemenea, premierul a precizat că o eventuală tratare la domiciliu a persoanelor cu coronavirus și care sunt asimptomatice sau sunt cazuri ușoare nu este luată în calcul, deocamdată.

”A fost o explicitare nenecesară, în care era prevăzut că doar în mod excepțional, unde nu mai există loc de carantină, există posibilitatea carantinării la domiciliu. Nu a fost un ordin care duce la anularea obligației celor veniți din zone roșii de a intra în carantină instituționalizată. Oricine vine din zonă roșie va intra în carantină instituționalizată. Nu a fost nevoie să apelăm la acest punct, avem peste 12.000 de locuri de carantină instituționalizată.

În ceea ce privește tratarea persoanelor la domiciliu e ultima opțiune. Vrem să facem spații de tratare, la fel ca în carantină, și sunt mai multe spații în pregătire, în București și în alte județe. ”, a spus Ludovic Orban.