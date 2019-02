Cum poți câștiga peste 10.000 de euro dacă ești student. Ce criterii trebuie să îndeplinești

Concursul este organizat de firma de consultanţă BearingPoint, iar premiile puse în joc sunt în valoare totală de 14.000 de euro. Studenţii îşi pot depune proiectele inovatoare care să aibă ca motto „Go Digital".

Primul loc va câştiga 10.000 de euro. BearingPoint, împreună cu Wayra, centrul de inovaţii şi startup-uri al Telefónica, vor sprijini echipa câştigătoare în realizarea proiectelor sale, timp de un an. Studenţii din universităţile şi şcolile de afaceri din România, Germania, Austria şi Elveţia pot trimite ideile lor de proiecte sustenabile până în data de 25 martie 2019 prin email la [email protected]

BearingPoint va selecta cele mai bune zece proiecte pentru etapa finală, urmând ca echipele să îşi prezinte ideile în data de 10 mai 2019 la München, în faţa unui juriu format din experţi. Câştigătorii vor fi desemnaţi într-o atmosferă festivă. Echipele finaliste vor participa atât la etapa finală a concursului cât şi la un eveniment de networking în seara dinaintea concursului. Acest eveniment oferă oportunitatea de a face schimb de idei cu alte startup-uri, cu experţii Wayra şi cu partenerii şi mentorii BearingPoint. Pentru a ajuta studenţii să susţină prezentarea în faţa juriului, mentorii BearingPoint vor oferi coaching echipelor finaliste.

Concursul promovează schimbul de idei între România, Germania, Austria şi Elveţia şi oferă posibilitatea de a transforma aceste idei în proiecte concrete.

„Prin concursul 'Be an Innovator Student', tinerelor talente în devenire li se oferă posibilitatea de a-şi transforma în realitate ideile creative de afaceri, cu sprijinul nostru. În calitate de lider în domeniul consultanţei în management şi tehnologie, BearingPoint le oferă echipelor o rampă de lansare în viitorul antreprenorial. Motto-ul concursului, ‚Go Digital', subliniază relevanţa şi potenţialul de inovaţie al ideilor şi start-up-urilor pentru a face faţă evoluţiilor şi provocărilor viitoare ale societăţii şi economiei în general", spune Iris Grewe, lider Germania şi lider regional SIA (Elveţia, Italia, Austria) în cadrul BearingPoint, precum şi preşedinta juriului Be an Innovator Student. Iris_Grewe

Numărul mare de participanţi de anul trecut dovedeşte interesul major pentru concursul Be an Innovator Student. Câştigătoarea ediţiei 2018 a fost echipa românească „ClarK" de la Academia de Studii Economice Bucureşti, care a dezvoltat o pereche de ochelari inteligenţi de realitate augmentată pentru industria auto şi pentru logistică.