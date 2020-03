Cum îți protejezi familia de coronavirus! Nouă reguli importante

În condițiile în care o persoană împarte spațiul personal cu membri ai familiei care se încadrează în categoria de risc, adică persoane în vârstă, bolnave de diabet, astm diabet sau alte boli cronice, aceasta trebuie să țină cont de anumite recomandări.

Presa italiană a făcut o serie de recomandări pentru a evita răspândirea coronavirusului în familie, informează g4media.ro.

Nouă măsuri esențiale:

1. Dormiți în paturi separate.

2. Folosiți dacă se poate bai diferite, dezinfectați-le cu clor sau substanța antibacteriană (20ml de dezinfectant la 1L de apa).

3. Nu împărțiți prosoapele, tacâmurile, paharele, etc.

4. Curățați și dezinfectați in fiecare zi suprafețele pe care le atingeți des (întrerupătoarele, mesele, clanțele, spătarele, etc.)

5. Spălați hainele, cearșafurile și prosoapele foarte frecvent.

6. Păstrați distanța, dormiți in camere separate.

7. Aerisiți camerele foarte des.

8. Sunați la numărul de telefon 0800.800.358 dacă aveți peste 38 febra și dificultăți respiratorii.

9. Nu întrerupeți carantina timp de 2 săptămâni. Fiecare ieșire reprezintă o resetare a contorului.

Până în prezent, în România au fost înregistrate 6 decese cauzate de coronavirus.