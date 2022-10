„Ce am spus la Alba Iulia, se pot verifica și arhivele, am spus-o și cu trei luni înainte. (…) M-a întrebat o distinsă doamnă din public cum văd efectele asupra democrației a ceea ce se întâmplă în Ucraina, am spus și după o zi jumătate m-am trezit că la televiziuni este declarația. Nu m-a deranjat, vai de mine. Acum, ce spunem, spunem responsabil. (…) Am spus clar: nu va fi învingător în acest război. Doi, am spus-o: România nu are ce căuta în acest război. Trei, am spus: Nu se va putea încheia pacea fără a revedea frontierele în regiune. Am spus că Ucraina e un stat sub aspectul geografic compozit și etnic. Are teritorii care istoricește au aparținut Poloniei, României, Ungariei și Rusiei și am spus că sunt granițe nefirești. Sunt două criterii: criteriul istoric și criteriul demografic.”, a declarat fostul ministru de Externe al României.

„Sunt nefirești în două sensuri, aceste frontiere s-au bazat pe tăierea din frontierele altor țări.(…) În chestiunea Crimeei este memorandumul de la Budapesta care fixează frontierele în schimbul dezarmării nucleare, știm asta toți. Dar trebuie spus, Crimeea, ne place, nu ne place, demografic este rusească, ea a fost, istoric, tătărească, rusească, ea a fost ucraineană de la Hrusciov încoace.”, a mai explicat profesorul.

Despre oficialii români: „Ei știu doar Putin sau ne-Putin”

„Am fost șocat de revenirea la logica – dacă nu gândești ca noi, ești împotriva noastră. Iar revenim la anii 50, iar revenim la anii 33 din Germania, la excesele stalinismului, respectiv ale nazismului? După 2 zile m-a sunat cineva de la Sidney și mi-a spus că s-a publicat textul. Până acolo nu ajunsesem. M-au sunat de la New York, la Paris se pusese deja de la 10 ore de la publicarea de la București. Am zis că important este să putem discuta.(…) Toată lumea care citește știe că se spune în America frecvent, se spune în Germania frecvent, ca să dau exemplu, nu numai din tabăra de la Moscova. Sunt și alte opinii. Dacă noi gândim lucruri, atunci nu ne interesează cum ne interpretează respectivii, cu cine ne asociază. La Ministerul de Externe la noi este incultura așa de pronunțată la ora asta încât se vede că ei nu știu decât două lucruri Putin și ne-Putin.”, a mai spus profesorul Andrei Marga.

„Evident că trebuie să respectăm frontierele existente, dar frontierele existente stau pe niște decizii care s-au luat în istorie. Ori trebuie să vedem aceste decizii. Vă dau un exemplu: s-a abrogat pactul Ribentropp-Molotov, s-a abrogat în nord, dar vedem bine că pentru România nu s-a abrogat. Orice diplomat român ar trebui să se întrebe. (…)Tratatele dintre țările europene actuale, în multe cazuri, conțin această propoziție: recunoaștem reciproc frontierele până la reglementarea finală. Aceasta esdte transmisă viitorului, e clar. (…)Nu vreau să facem mai mult caz decât trebuie pe aceste lucruri. Dar eu zic așa: hai să luăm datele istoriei, ale demografiei și să încercăm să clădim pe ele o pace durabilă.”, a concluzionat Andrei Marga.