Cum educăm România. Poate fi Flip Education o alternativă la sistemul clasic de educație

1 din 2 bucureșteni nu are ȋncredere ȋn sistemul de educație de stat. 71% dintre locuitorii Capitalei sunt de părere că ȋnvățământul românesc are nevoie de o reformă majoră, potrivit unui sondaj Avangarde, publicat ȋn mai 2021. Percepția publică este susținută și de datele oficiale venite de la Ministerul Educației, care arată că doar 77% dintre absolvenții de liceu de anul acesta s-au înscris la examenul de Bacalaureat, interesul fiind mult mai scăzut decât ȋn 2020 (82,4%). Ȋn același timp, sub 68% dintre candidați au promovat examenul.