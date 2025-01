Cum arată ultimul tronson rămas de finalizat din A0 Sud. Într-un videoclip realizat de Infrastructure România, se poate observa întreaga porțiune de drum, de la capătul lotului 2 până la intersecția cu A1.

Iar postarea a stârnit un val de reacții.

„Mda….Excelentă filmare! Arată dimensiunile „dezastrului”. Termenul oficial e sfârșitul lui aprilie, 28 mai exact. Lucrările la centură sunt legate de finalizarea lotului ăsta. Pasajul de la Tegheș cel puțin, are șanse mici să fie gata până atunci. Restul de puncte cu probleme au o șansă să fie gata, însă trebuie mai multă activitate…..mobilizare mai bună”, sunt câteva dintre comentarii.

„Doamne, mai leneși decât greci ăștia nu am văzut, 4 ani aproape pentru 18 km”.

O altă persoană a adăugat:

„Mulțumim pentru filmare! Când te uiți așa din dronă, de sus nu mai pare mult de muncă însă ritmul de execuție ne îngrijorează și resursele alocate. Totuși, pare ca au depășit niște puncte critice și, dacă sunt constanți, sunt șanse ca la vară să circulăm pe aici”.

„Mulțumim pentru filmare, ce pot spune pe persoană fizică, BĂTAIE DE JOC la adresa Statului român, deci să înțeleg că AKTOR așii au edificat cam 10 km de autostradă per AN de zile, că au fost 365, sau 366 zile, nu mai contează. Rușine per TOTAL!”, a scris un internaut.

„Penibil! 4 ani pentru 18 km de drum de câmpie”, a adăugat altcineva.

„Excelentă filmarea, mulțumim! Dacă ne raportăm tot la jalnicii actori, progresul e foarte mare în ultimele săptămâni. Pentru o firmă serioasă ar mai fi 5-6 săptămâni de muncă, cu tot cu pasajul de la Tegheș. Să-i vedem pe maimuțoii astia dacă vor trece linia de sosire măcar peste 12 săptămâni. Linia provizorie, desigur, fără spații de servicii și alte chinezării de pe lângă corpul autostrăzii”, a comentat un alt internaut.