Un primar al PSD a uitat tot ce afirma în trecut despre Klaus Iohannis și a trecut cu surle și trâmbițe în tabăra PNL. Este vorba de edilul din Bethausen, Ioan Lihoni. În urmă cu un an, acesta își convingea alegătorii să meargă la mitingurile de susținere pentru Vioricăi Dăncilă și îl contesta pe Klaus Iohannis susținând că nu este român.

Între timp, primarul a dat PSD pe PNL și va candida din partea oamenilor lui Klaus Iohannis la alegerile locale.

Ce spunea primarul în 2019:

”Vrem un presedinte roman, de etnia noastra. Suntem singura tara din lume care avem presedinte de alta nationalitate decat a noastra. El nu poate sa cante noi suntem romani, ca nu e roman. Numele il tradeaza. Si neamul”, spunea fratele primarului din Bethausen la mitingul din toamna lui 2019, de la Timisoara, potrivit unei inregistrari video publicate de adevarul.ro.

Ce spune primarul în 2020:

”Comuna si eu personal am fost sabotati. Nu am fost ajutat de PSD atatia ani de zile, mi s-au taiat patru proiecte. Nu am fost inclus printre cele 30 de comune care au primit apa si canal prin Aquatim”, a declarat Lihoni pentru adevarul.

Traseismul politic și trădările de ultim moment înainte de alegeri ating cote maxime, iar PNL profită intens de hemoragia de care suferă PSD în această perioadă. Ultima și cea mai mare lovitură este transferul a 10 primari din fieful lui Dragnea. Partidul condus de Ludovic Orban transferă zeci de primari ai PSD care vor candida din partea PNL la locale, deşi în urmă cu un an promitea că nu va primi niciun traseist. Practic, liberalii au ajuns să se comporte la fel ca Liviu Dragnea, cel care după desfiinţarea USL a ajuns până la adoptarea unei ordonanţe de urgenţă care să aducă pentru o perioadă în legalitate traseismul aleşilor locali.