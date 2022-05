Cum a fost afectată securitatea europeană de războiul din Ucraina? Bogdan Aurescu spune că nu există motive de îngrijorare

Ministrul a explicat că situația din Marea Neagră nu a afectat doar România, deoarece urmările au fost resimțite atât de NATO, cât și la nivelul securității europene.

„Situaţia din Marea Neagră este cea care este observabilă încă de la începutul ostilităţilor, adică este clar că nu doar pentru România, dar pentru Alianţa Nord-Atlantică în ansamblul său şi pentru securitatea europeană şi euroatlantică în ansamblul său, războiul din Ucraina a dus la o deteriorare a securităţii. Asta este un lucru absolut cert. Dar nu sunt elemente care să ne provoace îngrijorarea, dincolo de această constatare care este una evidentă”, a declarat Bogdan Aurescu la Digi 24.

Vorbind despre parada de la Moscova, ministrul a subliniat faptul că „realitatea din teren a dus la o altă realitate astăzi” iar în cadrul evenimentului „nu a putut fi sărbătorit nimic notabil”.

„Parada de la Moscova era un eveniment pe care Federaţia Rusă îl organiza în fiecare an, dar în ciuda acelor analize care spuneau că 9 mai va fi momentul la care va fi sărbătorită o victorie pe frontul din Ucraina, dacă a existat o astfel de planificare din partea Federaţiei Ruse, este clar că realitatea din teren a dus la o altă realitate astăzi, 9 mai, şi nu a putut fi sărbătorit nimic notabil. Am urmărit cu atenţie evenimentul şi nu am constatat nimic deosebit, nimic spectaculos în afară de absenţele notabile pe care toată lumea le-a observat şi, de asemenea, un discurs al preşedintelui Putin mai degrabă defensiv şi justificativ pentru acţiunea Federaţiei Ruse în Ucraina, dar un discurs care arată în anumite puncte ale sale o serie de elemente care indică iarăşi o realitate răsturnată, adică un alt tip de realitate decât cea pe care toată lumea o cunoaşte”, a completat Aurescu.

Bogdan Aurescu analizează discursul lui Vladimir Putin

De asemenea, acesta a precizat că anumite elemente din discursul lui Vladimir Putin arată o realitate răsturnată.

„Ce spune preşedintele Putin în discursul său? Se referă la faptul că aceste propuneri pe care Federaţia Rusă le-a făcut au fost respinse de Aliaţii din NATO, de Statele Unite implicit, pentru că ei aveau planuri complet diferite, ceea ce s-a văzut ulterior. În realitate, (…) faptul că acele propuneri au fost făcute publice imediat arată în, să spunem limbajul, între ghilimele, al negociatorilor, faptul că, de fapt, nu doreşti să negociezi ceea ce ai pus pe masă. Dacă ceea ce pui pe masă este şi făcut public asta înseamnă că nu ai loc de întors. Este un fel de ultimatum, un fel de take it or leave it, deci un tip de propunere care fie este acceptată de interlocutori, fie duce la închiderea negocierilor.

De fapt, Federaţia Rusă era cea care avea alte planuri, ceea ce noi văzusem deja prin acumularea foarte puternică de forţe în jurul Ucrainei. Se mai vorbeşte acolo de pregătiri pentru o invazie a pământurilor noastre istorice, inclusiv a Crimeii. Or, noi ştim foarte bine că la momentul respectiv – şi astăzi, de altfel ca şi atunci, ca şi la momentul la care Crimeea a fost ilegal ocupată, ca şi la momentul la care în Donbas s-a creat acel conflict prelungit, aceste teritorii nu aparţin Rusiei şi nici nu pot să aparţină Rusiei, ci sunt de jure sub suveranitatea Ucrainei”, a explicat ministrul.

Totodată, Bogdan Aurescu a reacționat și după ce Putin a vorbit despre dezvoltarea militară activă de către NATO a teritoriilor adiacente Rusiei.

„Adică se vorbea despre ce? Despre măsurile pe care Alianţa Nord-Atlantică le-a luat după 2014, momentul ocupării Crimeii, ca răspuns la ocuparea Crimeii şi la atitudinea tot mai asertivă a Federaţiei Ruse. Tot ceea ce NATO a făcut din 2014 până în prezent cu prezenţa înaintată pe Flancul estic nu reprezintă altceva decât răspunsuri proporţionale la o acţiune tot mai ameninţătoare a Federaţiei Ruse, încercând să descurajeze noi escaladări din partea Federaţiei Ruse.

Iată un narativ care întoarce realitatea la 180 de grade şi încearcă de fapt să justifice ceea ce tot în discurs prezintă preşedintele Putin o respingere preventivă a agresiunii, pe care, chipurile, ar fi plănuit-o Occidentul împotriva Rusiei. Se mai vorbeşte şi despre alte chestiuni acolo în discurs, cum ar fi livrările de arme moderne din ţările NATO către Ucraina, care de asemenea ar fi justificat această acţiune preventivă a Federaţiei Ruse. Or cu toţii ştim că de fapt livrările de arme către Ucraina s-au produs după ce invazia s-a declanşat, pentru a ajuta victima agresiunii să facă faţă atacului ilegal, neprovocat, nejustificat al Federaţiei Ruse”, a completat Aurescu.