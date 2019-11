Avocatul lui Gheorghe Dincă a venit cu o ipoteză explozivă. El a susținut că un lucru incendiar s-a întâmplat în timpul audierii monstrului de la Caracal la DIICOT. Mai ales că chiar atunci, șefa interimară a instituției anunța opinia publică despre reținerea unui complice al criminalului, care a violat-o pe Luiza Melencu.

”Eu nu am știut că a fost reținut acest individ. Eu eram la DIICOT, era audiat Gheorghe Dincă. Eu am aflat după ce am ieșit de la audiere. Până azi, inclusiv, Dincă nu a afirmat că a violat-o altcineva pe Luiza. Ei aveau suspiciunea că avea un complice, iar acea persoană era omul acesta.

DIICOT nu avea obligația să ne comunice. Audierea de azi nu s-a făcut cu privire la Luiza. Ei au avut probe biologice de la început, dar le lipseau declarații testimoniale. Este posibil să fi făcut un denunț domnul Dincă, dar eu nu cunosc asta. E posibil să îl fi făcut în lipsa mea. Eu, în ultimul timp, nu am mai avut acces la dosar, în ultimele zile.

O să mai urmeze audieri și în ceea ce o privește pe Luiza. Nu cred că se va face disjungere. Va fi trimis în judecată pentru două victime.”, a comentat Claudiu Lascoschi, avocatul lui Gheorghe Dincă.

