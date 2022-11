Judecătorii au analizat, miercuri, contestaţia depusă de Culiță Sterp împotriva măsurii controlului judiciar. Cântărețul a fost plasat sub control judiciar, după ce judecătorii au respins propunerea de arestare a procurorilor.

Culiţă Sterp a ajuns, miercuri, în sala de judecată alături de avocatul său. La finalul şedinţei, avocatul cântărețului a declarat că o decizie va fi anunţată mâine.

La terminarea ședinței de judecată, Culiţă Sterp a fost aşteptat de jurnalişti care erau dornici să îi pună întrebări legate de accidentul pe care l-a provocat în Cluj-Napoca.

Culiţă Sterp a refuzat să răspundă întrebărilor puse de jurnalişti şi chiar a avut o atitudine arogantă față de ei.

„Nevastă-ta mai întreabă de mine?”, a fost replica halucinantă pe care i-a dat Culiță Sterp unuia dintre jurnaliști.

Culiță Sterp, implicat într-un accident

Pe 17 noiembrie, Culiță Sterp a fost implicat într-un accident rutier, iar analizele efectuate în acest context arată că manelistul se afla sub influența substanțelor psihoactive la momentul accidentului. Drept urmare, anchetatorii au extins urmărirea penală.

”Ca urmare a cercetărilor derulate de poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Cluj-Napoca – Biroul Rutier, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, în baza probatoriului administrat, respectiv a confirmării prezenţei substanţelor psihoactive de către instituţia abilitată, în cazul conducătorului auto în vârstă de 30 de ani, din judeţul Hunedoara, a fost dispusă extinderea urmăririi penale sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa substanţelor psihoactive”, anunță IPJ Cluj, în cursul zilei de marți.

Iubita lui Culiță Sterp și-a cerut scuze în numele cântărețului

Iubita lui Culiță Sterp și-a cerut scuze public pentru accident, atât în numele ei, cât și în numele artistului, asigurând că acesta a colaborat cu organele judiciare încă de la început.

„Vreau să ne cerem scuze publice atât eu, cât și Culiță, pentru cele întâmplate, și să vă asigurăm că suntem perfect conștienți de gravitatea ultimelor evenimente pe care le regretăm din suflet. Scuzele noastre se îndreaptă, în special, către șoferul autoturismului implicat în evenimentul rutier și către familia acestuia, pentru că știm cât este de greu.

Avem încredere deplină în actul de justiție și Culiță și-a arătat de la început disponibilitatea de a coopera cu organele judiciare pentru stabilirea exactă a circumstanțelor cazului. Dorim să transmitem pe această cale un mesaj de mulțumire față de toți oamenii care ne-au fost alături”, a spus Daniela Iliescu pe TikTok.