Într-o postare pe pagina personală de Facebook, Ileana Sterp a făcut niște dezvăluiri fără precedent. Mai exact, aceasta a lămurit situația legată de tatăl lui Culiță Sterp care și-a părăsit familia.

Acesta susține că este întrebată foarte des unde este tatăl ei și de ce nu apare în nicio postare de pe rețelele de socializare sau pe niciun vlog, motiv pentru care a dorit să clarifice întreaga situație. Ileana Sterp susține că tatăl ei a decis să plece cu mulți ani în urmă.

„Aseară am ieșit la plimbare cu Carla. Când am trecut pe lângă cimitir, soțul mi-a spus: ‘Mi-e dor de tata”. În următoarea secundă priveam cerul în aceeași direcție și am văzut o stea căzătoare. Ne-am uitat mirați și emoționați unul la celălalt. Ochii ni s-au umplut de lacrimi și n-am mai zis nimic.

Primesc des întrebarea: ‘Unde este tatăl vostru?’ sau ‘Tatăl vostru de ce nu apare în nico poză, în niciun vlog?’ Ei bine, el nu locuiește cu noi. A plecat… acum mulți ani”, a scris aceasta pe rețelele de socializare.

”Nu vreau să fac un subiect din asta”

Totodată, ea a mai adăugat că acesta nu ar fi avut un motiv bine întemeiat pentru care a plecat, însă a fost alegerea sa. Deși ea și Culiță Sterp au încercat să îl aducă înapoi, bărbatul nu a dorit să mai păstreze legătura cu ei și nici să aibă o relație apropiată.

Aceasta a mai explicat că acesta este și motivul pentru care nu vrea să discute despre acest subiect.

„A plecat pur și simplu, nu știu dacă a avut un motiv bine întemeiat sau nu, a fost alegerea lui. Noi am încercat să-l mai aducem acasă, dar n-am reușit. Din păcate nu-și dorește să păstrăm legătură, deci nu avem o relație apropiată.

Probabil ați observat că nu am vorbit niciodată despre acest subiect. Nici nu vreau să fac un subiect din asta. Ci doar, din respect pentru oamenii care mă urmăresc și mă întreabă despre el, am simțit să spun”, a mai scris Ileana pe reţelele de socializare, despre tatăl ei și al lui Culiță Sterp.