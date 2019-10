Bunicul Luizei a găsit în urmă cu căteva zile, în curtea casei, o scrisoare anonimă în care sunt menționate detalii despre presupusa rețea a lui Dincă. De asemenea apar informații despre traseul fetelor răpite dar și despre osemintele găsite de anchetatori în curtea suspectului Gheorghe Dincă.

Potrivit acestei scrisori, Dincă a predat-o pe Luiza unui anume Dan Dumitrescu la un restaurant și apoi fata a fost dusă la Deveselu și ulterior ţinută într-o hotel mai mult timp.

„Vă trimit prezenta anonimă şi vreau să dau detalii despre nepoata dumneavoastră. A fost Dincă de mai multe ori la numitul Arete acasă. A văzut-o pe Luiza, i-a plăcut cum arată şi au pus la cale amândoi să o ia pe Luiza pentru că are doi boşorogi acasă şi nu are cine să umble după ea.

Fata este singură la ocazie, a mai venit o femeie şi încă un bărbat cu porecla Arete… Arete a avut două sacoşe în mână, Arete le-a pus jos şi între timp a venit o maşină. Femeia nu s-a mai urcat în maşină. După aproximativ 20 de metri de mers, pentru că Arete a uitat bagajele, l-au dat jos ca să-şi ia sacoşa şi a rămas pe bloc. Dincă, dând viteză la maşină, a plecat doar cu Luiza.

Seara, când s-a întunecat, a predat-o Dincă lui Dan Dumitrescu la restaurant, unde au fost reţinuţi la ora 22. Noaptea, Dumitrescu se folosea de ea şi o lua şi Oacă şi pleca cu ea la Deveselu…”, se arată în scrisoarea prezentată, marți, la Acces Direct.

Tot în cadrul emisiunii Acces Direct a apărut în urmă cu ceva vreme un martor care declara că a văzut-o pe Luiza în Italia, într-o zonă în care fetele se prostituau. Potrivit acestuia, Luiza era pe stradă, în localitatea Corigliano Rossano, Provincia di Cosenza.

„Era singură, speriată, că se vedea. Era cu pantalon negru.Pantofi negri cu toc , un tricou alb, păr lung, până la bata pantalonului, vârfurile roşii şi mai sus pe partea dreaptă.

Am recunoscut-o, am venit acasă şi la două zile, a apărut pe internet că Luiza Melencu şi Alexandra Măceşanu sunt dispărute şi i-am zis soţului meu că pe fata asta am văzut-o la prostituţie, pe strada S.S. 106. Acolo, ea era!”

Mama Luizei susține în continuarea că fata sa nu este moartă, ci a fost dată pe mâna unei rețele care se ocupă cu traficul de persoane.

