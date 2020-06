„Pentru mine perioada asta a fost ideală pentru că am simţit cum e să trăieşti acasă trei luni fără să pleci nicăieri. Fără avioane, fără hoteluri, fără nimic-nimic. Mi-am făcut exerciţiile acasă, am mai tras şi chiulul pentru că mi-am permis… ştiind că nu vom juca până în august şi am zis că e timp. Am norocul să stau în pădure şi de la zi la zi înverzeau copacii.

Şi acum am realizat că niciodată nu am stat acasă să văd cum se face primăvară, să văd armonia asta frumoasă. Am văzut pentru prima oară cum se desfăşoară natura… e incredibil. Acum îmi dau seama că au fost nişte ani, nu grei, dar într-o viteză permanentă. Am fost pe viteză şi tot timpul blocam tot. Aveam un singur obiectiv, tenisul şi nimic altceva.

Sunt dură cu mine, sunt cel mai mare critic al meu şi asta m-a ajutat. Dar atunci când ceri de la tine mai mult şi mai mult, limita se duce… limita noastră nu e o limită fixă, poţi să o faci mai elastică. În 2017 când am pierdut a doua finală de Grand Slam, vorbesc de ea pentru că m-a marcat, puteam să zic că asta e limita mea… dar eu tot timpul mi-am împins limita şi uşor-uşor am câştigat”, a afirmat jucătoarea legat de perioada pandemiei.

Relaţia cu Toni Iuruc

Pauza competiţională a fost una de bun augur şi pentru viaţa sentimentală a Simonei Halep. Anul trecut, după ce a cucerit marele trofeu de la Wimbledon, românca şi-a oficializat relaţia cu Toni Iuruc, un milionar machedon în vârsta de 41 de ani. Ei au putut petrece mult mai mult timp împreună, însă, inevitabil, asta înseamnă că mai pot apărea şi mici tensiuni.

Simona Halep i-a povestit lui Andi Moisescu, în cadrul podcastului BT Talks, ce fel de probleme au întâlnit cei doi recent.

„În orice, am disciplină. Am mici probleme cu prietenul, când spune o oră şi nu e respectată (râde – n.red.). Eu sunt gata cu 10-15 minute înainte. Îmi zice: «nu eşti la tenis, uşor!». Şi eu mă relaxez”, a povestit Halep.