De când a fost mică, Celine Dion s-a făcut remarcată prin talentul ei vocal. Dintr-o familie cu 14 copii, ea este cea care a surprins cel mai mult cu talentul vocal, deși toată familia se pricepea la muzică. Chiar dacă a crescut într-o familie destul de săracă, artista a spus, de mai multe ori, că dragostea și suportul pe care îl primeau din partea familiei compensa lipsa banilor. Datorită mamei sale, care a trimis o casetă cu o melodie scrisă și cântată de Celine, impresarului Rene Angelil, aceasta a devenit populară la doar 12 ani.

S-a ocupat cu cântatul încă de mică

La un an după ce Rene Angelil a fost impresionat de talentul lui Celine, aceasta interpreta pentru prima oară o piesă la TV. Ulterior, impresarul și-a ipotecat casa pentru a o ajuta pe aceasta să își lanseze primul album.

La doar 14 ani a câștigat primul premiu în acest domeniu, o medalie de aur la cea de-a 13-a ediție a festivalului Yahama pentru cântece populare din lume, care a avut loc în Tokyo.

Trei ani după, Celine a pornit într-un turneu în Quebec și-a arătat adevăratul talent și care a ajutat-o să treacă din etapa de artist junior la un artist complet.

A reușit să ajungă de la o copilă talentată la una dintre vocile mari ale lumii

După ce a terminat turneul în Quebec, artista a făcut un pariu cu viața. A decis să ia o pauză, știind că există riscul să fie uitată de către public. Totuși, destinul i-a zâmbit și atunci când s-a întors în lumina reflectoarelor a reușit să aibe același impact asupra publicului, la fel ca în trecut. În plus, în perioada cât a luat o pauză, Celine a lucrat intens pentru a stăpâni limba engleză, pe care acum o știe la perfecție.

După revenire, Celine a semnat cu o importantă casă de discuri, numită atunci CBS, care ulterior a devenit Sony Music. Artista reușise să dea lovitura și să intre în liga greilor, având în vedere că la aceeași casă de discuri avea contract și legendarul Michael Jackson.

Chiar și popularul zial american The Wall Street a numit-o pe Celine Dion vocea care apare o singură dată per generație.

Și-a găsit iubirea vieții în impresarul care a ajutat-o încă de mică

Odată cu lansare albumului The Colour of My Love, Celine Dion a recunoscut că este îndrăgostită de impresarul ei, Rene Angelil. Cei doi s-au căsătorit în anul 1994 în biserica Notre-Dame din Montreal iar nunta a fost demnă de o prințesă. În 2001, cei doi au devenit părinți pentru prima oară urmând ca, în 2010, să fie părinți de gemeni.

My Heart Will Go On, cea mai populară piesă a artistei

Piesa care apare în filmul Titanic face parte din cel de-al 18-lea album al artistei numit Let’s Talk About Love. Piesa a devenit bijuteria repertoriului artistei. Cu această melodie, Celine Dion a câștigat Oscarul pentru cea mai bună melodie originală în cadrul celei de-a 70-a ediție a Academy Awards. Melodia a ajuns repede cea mai vândută piesă din istorie, înregistrând 30 de milioane de copii vândute.

Viața lui Celine Dion a cunoscut o bruscă întorsătură când soțul ei a fost diagnosticat cu cancer

În 1998, soțul acesteia a fost diagnosticat cu cancer și nu a putut să o susțină pe aceasta în turneul Let’s Talk About Love. Însă, un an mai târziu, a reușit să iasă învingător din lupta cu cancerul.

Totuși, boala a recidivat și, în 2016, Rene Angelil a pierdut lupta cu cancerul. Acesta a fost înmormântat la biserica unde, în urmă cu 22 de ani, cei doi s-au căsătorit.

Celine a urcat pe scenă, săptămâni mai târziu după moartea soțului său, deoarece știa că este dorința soțului ei.

Celine Dion va concerta și în România anul viitor

Turneul mondial de promovare a albumului „Courage”, ce va ajunge în aproape 100 de orașe din întreaga lume, o va aduce pe Celine Dion și în România. Pe 29 iulie 2020, artista va concerta pe Arena Națională din București.

