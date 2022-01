Critici dure venite din partea unui fost ministru al Economiei la adresa unei legi care-i afectează pe toţi românii!

Claudiu Năsui critică legea iniţiată de Virgil Popescu: Făcută pe genunchi și cu multă rea credință

Este vorba despre Claudiu Năsui (USR), fost ministru al Economiei, care a vorbit recent despre legea plafonării și compensării facturilor de energie. El consideră că actul normativ venit în sprijinul românilor a fost făcut pe genunchi şi cu rea credinţă, iar totul ar fi plecat de la Virgil Popescu, ministrul Energiei.

Claudiu Năsui afirmă că ideea arhicomplicată de compensare a ministrului Popescu, “în care statul îți ia cu o mână și îți dă cu alta”, a fost păstrată din păcate în Parlament, care trebuia să facă doar plafornarea.

“Legea a fost făcută pe genunchi și cu multă rea credință. Inițial, ministrul Virgil Popescu venise cu o idee arhicomplicată de compensare, în care statul îți ia cu o mână și îți dă cu alta.

În loc ca Parlamentul să respingă acea propunere și să facă doar plafonarea, care măcar ar fi fost mai simplă, au negociat să păstreze componenta ultrabirocratică a PNL, a domnului Virigil Popescu și să adauge peste ea și cealaltă a PSD”, a declarat fostul ministru al Economiei pentru Realitatea Plus.

Veştile nu sunt deloc bune pentru români, în acest context, este de părere Claudiu Năsui. Preţurile la energie vor continua să crească, iar singura soluţie rapidă ar fi reducerea taxării de la nivelul statului, spune acesta.

“Din păcate, viitorul care se întrevede este sumbru. Prețurile vor continua să crească. Ce trebuie făcut este să reducem aceste taxe pe care statul le ia din prețul energiei”, a mai precizat Claudiu Năsui.

Marcel Ciolacu: Va trebui cât de curând să avem o şedinţă de coaliţie şi să venim cu alt act normativ

Recent, şi preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a vorbit despre compensarea facturilor şi nevoia de a implementa o altă lege, mai uşoară şi mai accesibilă.

„Funcţionăm pe o lege propusă de actualul ministru, din punctul meu de vedere, ineficientă, neputând fi pusă în aplicare, cea cu plafonarea şi cu compensarea facturilor.

Va trebui cât de curând să avem o şedinţă de coaliţie şi să venim cu alt act normativ, ori prin OUG, ori facem sesiune extraordinară la Parlament şi venim cu el fiindcă atât la persoanele fizice, dar şi la companiile româneşti, fiindcă ele nu mai sunt competitive la aceste preţuri şi totul este în lanţ pentru că nemaiavând producţie, nu mai ai export, nu mai ai venituri, se ajunge la şomaj.

Am reuşit să introducem de la început acel pachet social care are o destinaţie aproape 10 milioane de români şi am anticipat într-un fel ce se va întâmpla în luna ianuarie. Cred că trebuie făcută o şedinţă de coaliţie cu ministrul Energiei şi găsită altă modalitate, mult mai uşoară şi mai accesibilă, atât companiilor, cât şi populaţiei”, spunea Marcel Ciolacu la Antena 3.