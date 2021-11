A deschis prima afacere în 1991: Cristianei îi plăcea să facă tot felul de prăjituri în fiecare week-end, și astfel le-a venit ideea să deschida prima cofetarie.

Proiectele Cristianei Copos

Capital: – Ce proiecte luați în calcul pentru viitorul apropiat?

Cristiana Copos: – Proiectul anului trecut a fost supreviețuirea şi reinventarea activităţilor în contextul incertitudinii determinate de situaţia pandemică. Ca proiecte pentru acest an, în plan profesional, avem extinderea lanţului Ana Pan , în paralel cu inovarea de produse noi, care să răspundă dorinţelor clienţilor noştri.

În plan social, agenda cuprinde organizarea, în cadrul fundaţiei Renaşterea, a cursei Race for the Cure-Happy Run, cursa în cadrul căreia sărbătorim supravieţuitoarele în lupta cu cancerul. În cadrul aceleiaşi fundaţii am organizat, la 1 octombrie, Iluminarea în roz a unor clădiri reprezentative din Bucureşti şi din ţara pentru a le aminti femeilor să meargă să se controleze periodic pentru că depistarea precoce a cancerului de sân şi de col uterin măreşte considerabil şansele de supravieţuire.

Tot în plan social, aş aminti susţinerea permanentă a proiectelor pe educaţie ale fundaţiei Aspire for Teachers, prin care un grup de tineri care au studiat la cele mai prestigioase universităţi din SUA oferă experienţe transformatoare viitorilor lideri din rândul elevilor, şi profesorilor.

C: – Care au fost cele mai mari provocări pe care le-ați avut de-a lungul vieții?

C.C: – Cea mai mare provocare a fost în anul 1991 când , în contextul efervescentei postrevoluţionare, a trebuit să aleg între profesia de cercetatator ştiinţific la Institutul Central de Informatică Bucureşti , unde lucram după absolvirea facultăţii de Cibernetică, şi cea de mic antreprenor în domeniul alimentaţiei publice. Timp de un an am lucrat în paralel, ziua la institut, iar noaptea în cofetărie, aproximativ 17-18 ore de muncă intensă, până mi-am pierdut vocea din cauza oboselii, moment în care am hotărât să aleg locul care avea cea mai mare nevoie de mine şi am ales cofetăria Ana.

Au urmat alte provocări determinate de extinderea activităţii în domeniul comerţului cu electronice, şi apoi în cel al industriei hoteliere, în care a trebuit să învăţăm din mers să facem lucrurile cât mai bine pentru că viaţa ne forţa „să înotăm la apă adâncă”, riscurile erau mari şi domeniile erau noi pentru mine şi întrega echipă.

Despre succes

C: – Care credeți că este rețeta corectă a succesului?

C.C: – Reţeta succesului are ca ingrediente: munca continuă susţinută de un proces de învăţare permanent,reinventarea, pentru a fi în pas cu dorinţele clienţilor şi nu în ultimul rând, echipa în care lucrezi. Am avut şi avem norocul de a lucra cu oameni deosebiţi din punct de vedere profesional şi moral, multora dintre ei purtându-le un respect veşnic.

C: – Care este programul dvs zilnic?

C.C: – Ziua obişnuită începe la 6,30-7 şi se încheie în jurul orei 23. Ritmul zilnic este unul alert în încercarea de a fi cât mai eficientă. Dimineaţa fac ordine, pregătesc de mâncare, fac piaţă şi apoi dau o tură pe la magazinele noastre să văd cum sunt pregătite pentru o nouă zi. Urmează orele de birou cu verificarea corespondenței, întâlnirile şi şedinţele din calendar. Seară îmi păstrez o oră pentru sport (mers,Yoga online, înot etc) pentru a-mi reîncărca bateriile. Din ritualul de fiecare seară face parte telefonul cu fiica şi ginerele meu în care ne trecem în revistă ziua care s-a terminat, lucrurile pentru care suntem recunoscători, şi ne urăm” Noapte bună!” .

C: – Care sunt cele mai mari realzări ale dvs din ultima vreme?

C.C: – Cea mai mare realizare profesională a fost menţinerea activităţilor pe o linie ascendentă, dublată de continuarea programului de extindere la Ana Pan. Realizarea cea mai mare în plan personal este că sunt bunica unei fetiţe minunate pe nume Siena şi că fiica mea, Alexandra, are o familie foarte frumoasă şi face o mie de lucruri care mă fac să mă simt tare mândră.

Cristiana Copos, altfel

C: – Care a fost cea mai mare provocare a ultimului an?

C.C: – Cea mai importantă provocare în timpul crizei medicale a fost luarea măsurilor de securitate maximă pentru angajaţi şi clienţi prin respectarea cu stricteţe a procedurilor de distanţare socială, igiena personală. Testarea personalului în paralel cu împărţirea pe echipe care să nu se intersecteze, respectarea strictă a procedurilor de siguranţă alimentară sunt câteva dintre măsurile luate. Practic, toată perioada pandemiei am fost prezenta în locaţiile Ana şi am supravegheat la respectarea condiţiilor impuse.

C: – Care sunt hobby-urile dvs?

C.C: – Lectura, muzica, pictura, sportul.

C: – Care este rețeta unei femei de succes?

C: – Să-ţi placă domeniul căruia i te dedici atât de mult încât să nu oboseşti oricât de mult ar fi să munceşti, să înveţi permanent pentru a fi în pas cu timpurile, să iubeşti şi să respecţi oamenii cărora li te adresezi,dar să ştii şi să îţi găseşti angajaţi de calitate cu care să poţi forma o echipă de nădejde.

C: – Cum v-ați putea defini, într-o singură propoziție?

C.C: – Sunt un om normal care se străduieşte în fiecare zi să facă totul cât mai bine şi să nu fiu nevoită să spun „Nu se poate”.

C: – Aveți un dicton care va ghidează în viață?

C.C: – Încearcă să fii om de valoare şi nu, neapărat, om de succes.