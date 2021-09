În cadrul unei emisiuni Tv, Cristian Tudor Popescu a discutat despre asocierea dintre USR PLUS și AUR.

„USR PLUS și-a asumat. După părerea mea a făcut o mare greșeală pe termen mediu și lung. Aceea de a-și alătura numele, cu semnături, de AUR. Spuseseră la un moment dat unii reprezentanți ai USR PLUS, acum vreo 48 de ore, chiar domnul Barna, „domne, votăm o altă moțiune de cenzură, dar dacă noi nu reușim să strângem suficiente semnături, votăm o altă moțiune de cenzură, dar n-o semnăm. Era bine ce spuneau acolo.

Se gândeau așa: „votul curge, s-a votat secret”, mă rog, o să se acuze unii pe alții „că io, că nu știu ce…”, nu e ceva clar. În vreme ce semnăturile sunt acolo, cu nume și prenume. Și vor rămâne pe lista pe care vor să o depună acum împreună cu AUR, vor rămâne pentru eternitate, vor rămâne în istorie. Va rămâne acest document pe care vor fi alături de personajele acelea… hai să le numesc exotice, de la AUR”, a spus la Digi24.

”USR PLUS nu va pierde totuși electorat în urma asocierii cu AUR.”

„Vedeți ce încearcă să facă USR PLUS? Votez, dar n-am semnat. Păi, dacă ai votat, mai contează că n-ai semnat? E ca aia… „o dăm anonimă!”, din Caragiale. Adică, dacă nu semnez înseamnă că nu o să conteze faptul că eu împreună cu PSD și cu AUR am dat jos guvernul din care făceam parte. Nu? Pentru că n-am semnat. Dar acum deja nu se mai pune problema, pentru că vor semna din câte înțeleg, alături de AUR. Și asta, v-am spus, e o compromitere pe termen lung.

Pe termen scurt, nu e. Știți de ce? Pentru că în electoratul celor două partide, hai, să zic, formațiuni, că n-aș vrea să numesc și AUR partid. Cele două formațiuni au în electorat, printre fani, persoane cu profil uman comun. Destule persoane cu profil uman comun. Mă uit și văd cum arată susținătorii USR PLUS, cum arată susținătorii AUR.

Mulți dintre ei au un profil violent, verbal, deocamdată verbal, dar după cum s-a văzut se poate manifesta și în stradă. Agresiv, fanatic, nici un pic de rațiune, puși pe distrugere, pe chestii radicale – „să rupem, să dărâmăm!”.(…) Din analizele mele n-am întâlnit nici la PNL și nici la PSD inși din ăștia fanatici, gata, „mâine, hai, să-i rupem, să dărâmăm, să spargem, pe ei, pe mama lor”.

Nu știu dacă e bine, sau e rău pentru aceste două partide. E bine, sau e rău să nu ai genul ăsta de suporteri? Nu vreau să comentez asta. Dar, nu vor pierde la electoratul lor, al USR PLUS, prin această manevră cu AUR, nu vor pierde din electorat, după părerea mea”, a mai spus Cristian Tudor Popescu