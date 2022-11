Acesta și-a început postarea prin a sublinia faptul că acceptarea României în spațiul Schengen nu este un privilegiu care trebuie cerșit.

„3 pârghii pe care România le are la dispoziție pentru a intra in Schengen

Intrarea României in Schengen nu este un „privilegiu” pe care România îl cerșește de la cineva, ci un drept de care trebuia să se bucure de peste 11 ani. Avantajele intrării in spațiul Schengen pentru România sunt primordial economice, cu efect direct asupra creșterii nivelului de trai a tuturor romanilor.

„O serie de țări, însă, se comportă cu Romania ca și cum intrarea in Schengen ar fi un privilegiu pe care ei ni-l dau, cerând diverse altele „la schimb”, a scris Cristian Terheș pe pagina sa de Facebook.

Terheș dă vina pe guvernele anterioare

Europarlamentarul a continuat învinuind guvernele anterioare, pentru punerea României într-o poziție nefavorabilă, lăsând loc pentru umilințe din partea altor țări.

„Problema este că sclavii si trădătorii din guvernele ce s-au perindat in România de 11 ani au acceptat această poziție de cerșetor, care vrea milă, nu care-și revendică un drept.

Parafrazându-l pe Ion Rațiu, liderul Partidului National Român din Transilvania, ce în 1894 fusese judecat in procesul Memorandiștilor de la Cluj pentru că a cerut drepturi pentru națiunea română, spun și eu că drepturile națiunii române nu se discută, se afirmă.”, a mai scris acesta.

Cum poate intra România în spațiul Schengen

Ca încheiere, Cristian Terheș a spus care sunt, în opinia sa, metodele pe care România le poate folosi pentru a fi acceptată în spațiul Schengen.

„Prin urmare, România are la îndemână cel puțin 3 pârghii pe care le poate folosi pentru a-și afirma dreptul suveran de decizie, în apărarea propriilor interese:

1. România să-și exercite dreptul de veto în Consiliu pentru absolut orice până când intră în Schengen. Ungaria deja face acest lucru pe motiv ca i s-au tăiat fondurile europene, iar Comisia Europeana este disperată.

2. România să-și reconsidere poziția cu privire la intrarea Suediei si Finlandei in NATO, până când intră în Schengen. La fel cum Suedia și-a reconsiderat poziția cu privire la intrarea României in Schengen, pentru calcule politice meschine interne, la fel trebuie sa o faca și România.

3. Pe plan intern, toate autoritățile statului trebuie să verifice la sânge toate firmele cu capital străin, mai ales din țările care se opun intrării României in Schengen.

E suficient sa fie folosită doar prima pârghie pentru a pune lucrurile în mișcare.”, a conchis europarlamentarul.