Omul de afaceri Cristian Țânțăreanu, în vârstă de 78 de ani, a reușit să-și revină după problemele de sănătate. Astăzi afaceristul vede perspectiva morții altfel, spunând mai glumă, mai în serios, că „Mă duc ca la nuntă”, când a venit vorba de acea zi din viața acestuia.

Multă lume îl cunoaște și îi știe afacerile de milioane de euro, mai ales cele din Paradisul din Corbeanca, unde a construit în număr foarte mare vile de lux. Chiar dacă are o avere considerabilă, evaluată în 2007 la 40-50 milioane dolari, omul de afaceri Cristian Țânțăreanu nu a fost lipsit de probleme în tot acest timp.

Cristian Țânțăreanu și-a făcut testamentul

Din păcate, în anul 2009 afaceristul avea să fie diagnosticat cu o boală severă, dar avea să scape în urma unei operații la Paris. Într-un interviu acordat recent, la emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, Cristian Țânțăreanu recunoștea că-și făcuse testamentul, declarând atunci că „De aia le-am dat copiilor mei și nepoților, ca ei să nu știe ce e aia foamete.”. Se știe că afaceristul are trei copii, unul biologic, alţi doi vitregi și opt nepoți:

„Mi-am făcut testamentul după ce am aflat că am cancer. Averea familiei se ridică acum la 20-30 de milioane de euro. Numai spa-ul este 7 milioane de euro, casele la copii sunt fiecare vreo 600.000 de euro și am băgat 6 milione de euro în afacerea nouă cu complexul Pandemia.

Nu există un moștenitor. Eu am o frică de foamete. De aia le-am dat copiilor mei și nepoților, ca ei să nu știe ce e aia foamete. Le-am dat casele copiilor. Eu sunt convins că ei gândesc că unul are mai mult și altul are mai puțin. Ei sunt acționari însă egali în firmă. Toată averea e acum pe numele copiilor. Toți au afacerile lor, care nu se intersectează.”, a declarat Cristian Țânțăreanu, la emisiunea „40 de întrebări” cu Denise Rifai.

Țânțăreanu: Nu mi-e frică de moarte!

Vorbind despre frica de moarte, omul de afaceri a declarat că nu îi este frică de aceasta.

„Trei mașini sunt ale soției, a mea e mașina asta de 25 de ani, căci mai e un pic și e de colecție. Eu cu mașina asta mă îngrop, mă duce pe ultimul drum. Mașina asta are o poveste caraghioasă, era cap de serie făcută în America, iar în primii 20-30 de mii de kilometri a căzut motorul, cutia de viteze, caseta de direcție și nu mai știu ce chestie.

Mașina asta are aproape un an de când nu am mai urcat în ea. Eu merg cu ea la Snagov de câteva ori, ca să îi mai încarc bateria și am fost cu ea de trei ori la mare în 20 de ani. Nu mi-e frică de moarte! Mă duc ca la nuntă! Mi-e frică de eternitatea ei. Mi-e frică să nu mă chinui.”, a spus Cristian Țânțăreanu.