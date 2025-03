Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a desfășurat, între 7 februarie și 10 martie, peste 7.600 de controale și a dat peste 6.000 de amenzi, în valoare totală de aproximativ 41 milioane de lei.

ANPC a prezentat, joi, un raport al activității din acea perioadă, în care au fost făcute 7.647 de controale, majoritatea pentru produse alimentare și nealimentare. În urma acestor controale, au fost întocmite 3.992 de procese verbale cu amenzi, dintre care 2.327 au fost deja plătite.

În total, au fost aplicate 10.523 de sancțiuni: 4.425 de avertismente și 6.098 de amenzi. Valoarea totală a amenzilor este de 41.094.350 lei, ceea ce reflectă gravitatea problemelor descoperite și necesitatea respectării legilor. ANPC a precizat că au fost luate 82 de probe, dintre care 6 nu erau conforme cu standardele. Au fost oprite de la vânzare produse care nu respectau reglementările, cu o valoare totală de:

ANPC a subliniat că își reafirmă angajamentul de a proteja consumatorii și de a lua toate măsurile necesare pentru a sancționa orice încălcare a legilor.

În urma neregulilor găsite la restaurantul de la Camera Deputaților, Cristian Popescu Piedone a decis să închidă restaurantul pentru 6 luni. Comisarii de la Protecția Consumatorului au descoperit peste 700 de kg de carne expirată, unele dintre ele fiind vechi de până la un an, mâncăruri gătite de mai bine de o lună, congelate, și porții care nu respectau gramajul corect, în loc de 50 g, fiind doar 20 g.

Porțiile erau sub gramajul corect, iar gândacii erau găsiți în spațiile de gătit, ceea ce nu este responsabilitatea Camerei Deputaților, ci a firmei care se ocupă de restaurant. Amenzile aplicate firmei sunt de aproximativ 300.000 lei, iar măsurile suplimentare includ curățarea, zugrăvirea și înlocuirea unor echipamente.

„Parlament, Restaurantul Camerei Deputaților, peste 700kg de produse din carne expirate, fără date de identificare, mâncăruri gătite de peste o lună, o lună congelate, ceea ce este interzis, lipsă gramaj aproape jumătate la la porție, la pieptul de pui, la șnițelul de pui, la chec, în loc de 50g se dădeau 20g, la alte produse…de fapt la toate produsele, inclusiv mâncare gătită, lipsă gramaj, proteină carne. Restaurantul a fost închis pe o perioadă de șase luni de zile pentru remediere.

Inclusiv gândaci, care este în atribuția agentului economic, nu a Camerei Deputaților, respectiv a societate care are o concesiune pe 2 ani de zile cu Camera Deputaților. Am chemat secretarul general al Camerei Deputaților și am zis că le vom face o adresă pentru rezilierea acestui contract, să vină un agent economic responsabil care să respecte condițiile de prestare către consumatori, de la gramaj până la această carne. Ciorbele ținute de nu știu când în congelator, în spații deschise….

Multe, multe, multe nereguli, multe nereguli. Amenzile sunt doar pentru această societate în jur la 300.000 lei și măsuri complementare zugrăvit, spălat, curățat ustensile, înlocuire anumite agregate. Au termen în șase luni sau cât se mișcă mai repede. Dar, repet, propunerea este ca să rezilieze Camera Deputaților așa ceva, că este inadmisibil.

Nici la chinezești, și nici în piață n-am găsit atâta carne expirată, de între două luni și un an de zile. Era marfă din 2024, luna a 2-a, de un an de zile, expirate. De la produse de măcelărie, mezeluri, carne tocată sau fripturi care erau ținute în congelator după ce au fost tratate termic, se scoteau, puneau niște sosuri sau le băgau la chifteluțe cu sos și, papa bun, că e bine.

N-am venit că sunt deputați sau senatori, ci și personal care muncește sunt toți, cu toții sunt consumatori și dacă în interiorul Parlamentului României există asemenea abateri, înseamnă că avem o problemă la nivel național și lucrurile astea n-am să le tolerez”, au spus el.