Cristian Bușoi a fost prezent în aceste zile la COP28 de la Dubai. Astfel, vicepreședintele PNL a participat la „mai multe evenimente și întâlniri de importanță majoră”.

Potrivit deputatului, un obiectiv important este menținerea industriei europene. Mesajul lui a venit în contextul planurilor europene de tranziție către o așa-zisă economie verde.

Acesta a prezentat obiectivele și proiectele Uniunii Europene în domeniul climatic.

„La invitația Grupului Liberty, lider mondial cu o prezență solidă în România prin combinatul siderurgic din Galați, am fost invitat să vorbesc în calitate de președinte al Comisiei ITRE din Parlamentul European, la conferința „Cut for the Future”, alături de ministrul Economiei din Emiratele Arabe Unite, Abdullah bin Touq Al Marri, ministrul pentru Schimbări Climatice și Energie din Australia, Christopher Bowen, și Sanjeev Gupta, CEO Liberty Group.

Am prezentat obiectivele și proiectele Uniunii Europene în domeniul climatic, subliniind necesitatea unor măsuri concrete de sprijin din partea statelor membre și a Comisiei Europene, care să susțină eforturile industriei de a investiți în decarbonizare. Este esențial să avem obiective clare și să oferim sprijin real pentru a menține competitivitatea industriei europene în contextul tranziției către o economie verde”, a scris Bușoi pe Facebook.