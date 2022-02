Capital a discutat cu Cristian Berceanu în legătura cu afacerile pe care le conduce și despre investițiile pe care acesta le are în plan pentru următoarea perioadă.

Pe lângă activitătile care țin de afaceri, Cristian Berceanu este un sustinător împătimit al culturii românești. Acesta a sponsorizat în repetate rânduri festivalul de poezie Mihai Eminescu și fundația cu același nume.

Pe lângă remunarația financiară pe care a oferit-o, Cristian Berceanu a devenit și manager al Academiei “Mihai Eminescu”, post pentru care a primit premiul pentru management cultural.

Capital: Ce achiziții ați făcut, direct sau prin intermediul firmelor deținute, în 2020, respectiv în 2021? Care a fost valoarea fiecarei tranzacții?

Cristian Berceanu: “Stația de carburanți din Craiova, Bd. Nicolae Romanescu, partener Rompetrol, investiție de aproximativ 1,8 milioane euro și terenuri pentru dezvoltarea proiectelor imobiliare care au reprezentat o investiție de aprox. 3,3 milioane euro.”

Capital: În ce domenii ați investit în acest an și în ce domenii intenționați să investiți în viitor?

Cristian Berceanu: “Am investit in domeniul petrolier, in imobiliare si in domeniul HoReCa. Vom dezvolta capacitatile de stocare si vanzare de produse petroliere si vom investi in dezvoltarea imobiliara.”

Capital: La ce suma evaluați afacerile și investițiile dvs. la sfârșitul anului 2020?

Cristian Berceanu: “Aproximativ 30 milioane euro”

Capital: Care sunt proiectele de responsabilitate socială în care v-ați implicat și de ce le-ați ales?

Cristian Berceanu: “In ultimii 10 ani, am ajutat sportul (fotbal, handbal); in ceea ce priveste implicarea in cultura, in calitatea mea de manager general al Academiei Internationale Mihai Eminescu, am organizat in fiecare an festivalul international de poezie Mihai Eminescu, la care au participat aproximativ 40 dintre cei mai mari poeti ai lumii.”

Capital: Cum v-a influențat din punct de vedere financiar criza COVID-19?

Cristian Berceanu: “Avand investitii in domeniul HoReCa, influenta crizei COVID-19 s-a vazut in scaderea cifrei de afaceri si a numarului de clienti – din punctul meu de vedere, acest domeniu a fost cel mai afectat.”