Crin Antonescu a participat astăzi la Consiliul Național al PNL, unde liberalii l-au validat oficial pentru a intra în cursa prezidențială. În cadrul reuniunii, candidatul susținut de Coaliție a abordat și subiectul criticii la adresa lui Călin Georgescu, despre care a afirmat că nu a avut o contribuție semnificativă pentru România.

Antonescu a mers mai departe, comentând și campania lui Călin Georgescu din alegerile de anul trecut, spunând: „Când văd cine este în spatele lui Călin Georgescu, simt că întineresc. Bătălia este de la începuturile prin care noi toți, dar și alții care nu mai sunt, am așezat țara pe direcția corectă”.

În continuare, Crin Antonescu a subliniat importanța acestui moment electoral, spunând că speranța românilor trebuie „salvată în cursul acestei bătălii”. „Nu sunt doar alegeri prezidențiale, este un moment de răscruce în care se poate juca totul”, a adăugat el, subliniind gravitatea momentului.

În ceea ce privește candidatura sa, Crin Antonescu a menționat că nu s-a așteptat să fie în fruntea acestei bătălii, dar a precizat că nu se consideră un „salvator”.

„Nu am avut și nu am nicio pretenție că sunt vreun salvator sau că sunt singurul care poate conduce această bătălie. Dar nu am nicio scuză dacă dumneavoastră și alții îmi cereți acest lucru, nu am nicio scuză să refuz. Bătălia în fruntea căreia mă puneți este una pe care nu o bănuiam, la care nu ne-am așteptat. Nu este o bătălie, este un șoc, este un spectru de cataclism”, a declarat Antonescu.