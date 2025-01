După mai bine de zece ani de la un moment foarte important în cariera sa politică, Crin Antonescu a răspuns, din nou, aceleași întrebări fundamentale care definesc viitorul partidului și al națiunii.

În deschiderea discursului său, Crin Antonescu i-a adresat saluturi respectuoase liderilor PNL, inclusiv președintelui Ilie Bolojan, foștilor lideri ai partidului, precum Theodor Stolojan și Vasile Blaga, dar și celorlalți membri ai conducerii, miniștri, senatori și deputați. După aceste cuvinte de mulțumire și apreciere, Antonescu a adus în atenția audienței un moment definitoriu din trecutul său politic.

Acum zece ani, într-o atmosferă încărcată de tensiune politică, președintele de atunci al PNL, Mircea Ionescu Quintus, îi adresase o întrebare simplă, dar crucială pentru destinul partidului: „Candidezi?” Răspunsul său a fost atunci unul scurt, dar clar: „DA”.

Astăzi, la zece ani distanță, Crin Antonescu a răspuns din nou aceleiași întrebări, reafirmându-și angajamentul față de PNL și față de destinul României:

Antonescu a subliniat că lupta politică pe care PNL trebuie să o ducă nu este una simplă, ci o „bătălie” ce va influența profund direcția în care se va îndrepta România.

A vorbit despre „bătălia pentru această țară și destinul ei”, dar și despre „bătălia pentru mintea, sufletul și viitorul a trei generații”.

Crin Antonescu a fost conștient de provocările ce vor urma. A recunoscut că această bătălie nu va fi ușor de câștigat, dar a subliniat că PNL nu poate sta pe margine.

Un punct cheie al discursului a fost conștientizarea unui fapt esențial: această bătălie politică nu este una anticipată.

Crin Antonescu a mărturisit că ceea ce urmează este un „șoc” pentru toți, nu doar pentru PNL, iar această luptă este diferită de orice altceva s-a întâmplat până acum.

Cu toate acestea, el a respins ideea că ar putea fi văzut ca un „salvator” al partidului, subliniind că nu se consideră singurul capabil să conducă lupta politică. Totuși, a recunoscut că nu are nicio scuză să refuze această responsabilitate, dacă partidul și oamenii îi cer să o îndeplinească.

”Nu am avut și nu am nicio pretenție că sunt vreun salvator sau neapărat necesar, singurul care poate conduce această bătălie.

Nu am avut și nu am această pretenție. Dar nu am deci o scuză dacă dumneavoastră și alții îmi cereți acest lucru. Nu am nicio scuză să refuz.

Bătălia pe care urmează să o dăm și în fruntea căreia mă puneți, dacă mă puneți, este una pe care n-o banuiam. La care nu ne-am așteptat. Nu e o simplă baterie, politică este un șoc”, spune acesta.