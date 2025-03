Candidatul coaliției de guvernare, Crin Antonescu, a efectuat o vizită la Giurgiu, unde a discutat despre dezvoltarea regională și importanța creării unor oportunități economice care să ofere tinerilor motive să rămână în țară.

Într-un mesaj postat pe Facebook, Antonescu a subliniat că România trebuie să devină un loc în care viața să fie la fel de prosperă și în afara Bucureștiului, oferind exemple de industrii în dezvoltare la Giurgiu.

Crin Antonescu a evidențiat potențialul orașului Giurgiu, care nu trebuie văzut doar ca un punct de tranzit spre Bulgaria, ci ca un centru economic în dezvoltare.

Antonescu a transmis că, pentru tinerii cu care s-a întâlnit în Giurgiu, orașul „e viu și crește”, fiind pentru mulți „acasă”.

Această viziune pune accent pe dezvoltarea echilibrată a țării, astfel încât oportunitățile economice să fie distribuite uniform, evitând fenomenul depopulării zonelor mai puțin dezvoltate.

Într-un alt mesaj, Crin Antonescu a reafirmat importanța parteneriatului strategic cu Statele Unite, precizând că SUA sunt principalul partener al României de 35 de ani.

„Partenerul nostru, de 35 de ani, sunt Statele Unite ale Americii. Conjunctural, pe fondul războiului inițiat de Vladimir Putin, am sprijinit și vom sprijini Ucraina. Am ajutat cu tot ce am putut, am fost buni vecini, dar repet și subliniez: partenerul nostru în această discuție este administrația Trump. Încă un an de război este prea mult pentru noi. Pragmatismul este singura opțiune.”