,,În contextul socio-economic prin care traversăm, există o reticență a achizițiilor, oamenii tind să fie mai atenți la fiecare cheltuială. Ceea ce este justificabil, având în vedere că există diferențe majore față de anul trecut în cheltuielile curente ale fiecărei gospodării. Am prevăzut, cumva, această situație și ne-am actualizat oferta. În continuare, Neakaisa.ro comercializează produse de calitate care se adresează amenajărilor peste medie, însă am completat gama pe care o punem la dispoziție clienților și cu produse mai accesibile, care să acopere aceleași funcții de design și de utilitate. Bineȋnțeles, de Black Friday, am aplicat reduceri semnificative”, spune Laura Sardescu, marketing manager Neakaisa.ro.

Produsele cele mai căutate din platformă au fost bateriile colorate și lavoarele pe blat, rezervoarele incastrate, dar și căzile freestanding. Potrivit Laurei Sardescu – ,,trendul general tinde către alegerea produselor deosebite – ca forme, culori sau stil de montare speciale – ceea ce reconfirmă faptul că amenajarea băii a devenit din ce în ce mai importantă în fluxul de renovare”.

Vânzări online în creștere

Un alt element diferit de anul trecut a fost volumul crescut al traficului și al comenzilor în primele ore de campanie. Vânzările online din perioada 12-14 noiembrie au fost de cinci ori mai mari față de un weekend normal.

,,Tot la capitolul surprize a fost și procentul de clienți persoane juridice care au plasat comenzi online, crescut cu 7%, în timpul campaniei de Black Friday. Am mai vorbit despre faptul că unitățile HoReCa au investit semnificativ ȋn reamenajarea băilor, de la ȋnceputul pandemiei, ȋn contextul măsurilor de siguranță și igienă sporite, cerute atât de autorități, cât și de clienți”, completează Laura Sardescu.

NeaKaisa.ro este un brand construit din pasiunea pentru combinația ȋntre frumos și util – un design interior practic, ȋn care totul trebuie să fie funcțional și să arate impecabil.

Magazinul online a început cu o gamă restrânsă de produse pentru casă și grădină și a crescut treptat până la peste 10.000 de produse disponibile din categorii variate – de la vase de toaletă, lavoare, căzi și baterii baie & soluții complete de amenajare casă, până la întreținere grădină – generatoare, freze de zăpadă și compresoare. În peste 6 ani de activitate, platforma a contribuit la amenajarea a peste 20.000 băi, prin vânzarea a peste 45.000 de produse.