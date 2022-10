Pensiile pot crește cu 25%? Veste nesperată pentru români. O spune chiar un fost premier

Fostul premier a scris pe pagina sa de socializare că PNRR există spațiu pentru a crește pensiile sustenabil cu 25% în 2023, acesta fiind „negociat bine, în interesul românilor”.

„În PNRR există spațiu pentru a crește pensiile sustenabil cu 25% în 2023. Tot anul PSD a urlat că vrea să renegocieze PNRR pentru că nu poate să crească pensiile.

Astăzi PSD spune că vrea să crească pensiile DOAR cu 10%. 10% < 25%!

Concluzia: PNRR a fost negociat bine, în interesul românilor, iar PSD îi MINTE pe români cum respiră”, a scris Florin Cîțu pe Facebook.

De asemenea, fostul premier a scris într-o altă postare că guvernarea PSD va crea mai multe probleme pentru români.

„PSD la guvernare înseamnă 4 lucruri sigure:

– taxe mai mari și mai multe

– inflație foarte mare

– dobânzi foarte mari

– distrugerea sectorului privat/a pieței libere și promovarea măsurilor socialiste”, susține liberalul.

Florin Cîțu este de părere că BNR și Ministerul de Finanțe pot reduce inflația

Fostul premier Florin Cîțu a spus anterior că Banca Națională a României și Ministerul de Finanțe pot ajuta la reducerea inflației dacă își propun.

„Inflația reprezintă prea mulți bani care aleargă după prea puține bunuri și servicii. Atât. It is that simple! Oferta de bani este controlată direct de BNR și indirect de MF=PSD (un deficit mare crește oferta de bani si inflatia, de exemplu). Soluția pentru reducerea inflației este la aceste două instituții. Restul sunt povești și scuze”, a scris acesta pe Facebook.

Totodată, a acuzat Partidul Social Democrat că profită de pe urma inflației și continuă să majoreze impozitele oamenilor de rând.

„Dar inflație mică înseamnă imediat și dobânzi mici și poate pierde PSD comisionul? Asta să fie explicația? De ce nu vor aceste instituții, BNR și MF=PSD, să reducă inflația și continuă să crească această taxă pe veniturile românilor?”, a încheiat acesta.

Pe data de 5 octombrie, BNR hotărât majorarea ratei dobânzii pe politică monetară de la 5, 50% la 6,25% pe an începând de la data de 6 octombrie. De asemenea, s-a decis și creșterea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la de la 4,50 la 7,25% pe an, dar și păstrarea unui control riguros asupra lichidității de pe piața monetară.