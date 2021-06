Creșterea economică începe să încetinească. Daniel Dăianu: Noi avem sectoare care au probleme cu forţa de muncă

Preşedintele Consiliului Fiscal a amintit că datoria publică în zona Europei a crescut foarte mult, peste ocean la fel, iar în România a urcat de la 35% din PIB, în 2019, la 47,3% la finele lui 2020.

Potrivit economistului, începând din 2022, creşterea economică pe plan global va încetini, inclusiv în România, iar toate celelalte ţări membre ale UE vor începe să reducă drastic deficitele, de unde apare nevoia de corecţie macroeconomică la noi.

În acest context, Daniel Dăianu a atras atenţia că în discursul public mulţi pun semnul egal între Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) şi un program de austeritate, ceea ce, spune el, este nejust şi incorect.

Eu zic că este o neînţelegere a situaţiei şi care nu face bine, mai ales că PNRR-urile naţionale, pentru că fiecare stat membru al UE are un plan de redresare şi rezilienţă, unele sunt mai mari în ceea ce priveşte finanţarea europeană, altele sunt mai mici, toate, toate au în vedere refacerea economiilor, creşterea robusteţii, nu au în vedere austeritatea. Dimpotrivă, se şi spune să nu se comită greşeala de după criza datoriilor suverane. Deci, aici trebuie să fim foarte atenţi. Ceea ce nu înseamnă că nu trebuie în România să avem o corecţie macroeconomică, făcută însă în mod gradual, astfel încât să nu împiedici redresarea economiei. Trebuie să faci cu cap această corecţie macroeconomică”, a susţinut acesta.

În ceea ce priveşte presiunile inflaţioniste, Dăianu consideră că este vorba de un fenomen temporar, iar în toamnă este probabil ca FED să anunţe o reducere considerabilă a achiziţiei de active financiare şi de obligaţiuni, cu consecinţe pentru pieţele financiare internaţionale.

În ceea ce priveşte economiile emergente, din care face parte România, acestea sunt ameninţate şi de o înăsprire a condiţiilor monetare.

“Condiţiile monetare pe pieţe se pot înăspri înainte ca bănci centrale de pe piaţă să dea tonul, FED-ul… Deci, dacă cei care operează în pieţe anticipează mişcările, ratele cheie ale băncilor centrale, pieţele se mişcă. Oricum, au avantaj economiile emergente ale căror bănci centrale au aranjamente cu FED, cu BCE etc. România are aceste aranjamente. Şi mai are un avantaj: este în UE, iar existenţa planului european este un avantaj pentru România.

Alte economii emergente, fără potenţă financiară cât de cât fac apel la FMI. Oricum, fundamentalele contează enorm. Deci, dacă ai deficite interne şi externe mari, greu finanţabile, ai o mare problemă şi de aceea este esenţială corecţia macroeconomică, şi nu neapărat că îţi spune Comisia Europeană, îţi spun agenţiile de rating sau îţi spune FMI. Bunul simţ economic, adică raţiunea, spune că nu poţi să persişti cu deficite foarte mari şi să crezi că le poţi finanţa indiferent de circumstanţe”, este de părere Dăianu.