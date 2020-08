Conform unui ordin emis recent de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, cresc sumele pe care chiriaşii sau cumpărătorii unor locuințe ANL trebuie să le plătească. Ion Ștefan, ministrul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației a vorbit la „Apel matinal” despre această măsură.

„Într-adevăr, pe data de 29 iulie 2020, am emis ordinul prin care am stabilit valoarea de înlocuire a acestor construcții. Aş vrea să înţelegeţi că chiriile nu se vor majora. Deci, pentru toate contractele, absolut pentru toate contractele, semnate înainte de data de 3.08.2020, chiriile nu se vor majora şi nici pentru contractele ce urmează a fi semnate după data de 3.08.2020, în situaţi în care chiriașii au venituri reduse. Modificarea, majorarea așa cum spuneți dumneavoastră, a valorii de înlocuire se datorează și faptului că în anul 2018 a fost abrogat modul de stabilire a standardului de cost pentru metru pătrat de construcție.

Din 2010 până în 2018, prețul pe metru pătrat era stabilit în urma standardelor de cost. În 2018 a fost abrogat acest standard de cost şi atunci am fost nevoiţi, cei din perioada respectivă au fost nevoiţi să stabilească o valoare de referință şi în anul 2019 această valoare de referință a crescut de la 1.596 de lei pe metru pătrat la 2.600 de lei pe metru pătrat. Ceea ce ne obligă legea pe noi în fiecare an să facem, să emitem ordin cu privire la această valoare de înlocuire se referă la prețurile din anul 2019. Deci, eu ca ministru nu am putut să influenţez sub nici o formă valoarea de înlocuire stabilită.

Acest lucru, majorarea aceasta substanţială s-a datorat în principal Ordonanţei 114, care bine știți a dus majorări substanţiale de costuri în domeniul construcțiilor, când vorbim despre manoperă, şi aici toate au venit în lanţ, şi energia, şi manopera, şi atunci s-a ajuns la un preţ majorat. Şi ceea ce am făcut noi în 2020 nu am făcut decât să punem în practică, să aducem prețurile din 2019, așa cum ne obligă legea, ca până la data de 31 iulie, în fiecare an să emitem acest ordin”, a spus Ion Ștefan, ministrul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației.

Valoarea de vânzare a apartamentelor

Ion Ștefan a fost întrebat dacă unul dintre coeficienții de calcul pentru chirie este chiar valoarea de vânzare a apartamentelor. De asemenea, acesta a fost întrebat și dacă nu se majorează și chiriile în cazul în care valoarea de vânzare crește.

„Aşa este. Valoarea de vânzare a apartamentelor în calcul chiriilor într-adevăr este luată și valoarea apartamentelor. Aşa cum spuneţi şi dumneavoastră, vorbim despre apartamentele ce urmează a fi construite. Deci nu sunt afectaţi chiriașii de astăzi, viitorii chiriași. După cum ştiţi, prețurile nu sunt stabilite de ministrul lucrărilor publice, ele sunt stabilite de piaţă. Nu putem să mai construim cu 300 de euro metrul pătrat locuințe ANL și atunci ajungem în situaţia că…, asta pe care o vedem fiecare.

Dat fiind că guvernarea trecută a anulat aceste standarde de cost, astăzi ne trezim în această situație și din 2010 până în 2018 nu au actualizat niciodată aceste standarde de cost. Au venit în 2019 cu această majorare substanţială”, a transmis acesta.

„Aș vrea să vă repet că pentru cei cu venituri scăzute chiriile ANL nu vor crește. Persoanele defavorizate îşi menţin chiriile. Deci nu se vor…, conform legii, cei care au venituri scăzute vor rămâne cu aceleaşi chirii. Deci este vorba de 134 de lei pe lună. Apartamentele vor rămâne în continuare închiriate.

Apartamentele, ele au fost gândite și concepute pentru a fi închiriate, nu pentru a face, într-un fel sau altul, un comerţ cu aceste apartamente, adică să le cumpărăm ieftin și le vindem scump. Nu, nu despre aşa ceva este vorba. Este vorba despre tineri care nu au posibilitatea să îşi cumpere sau să plătească o chirie, o chirie a pieţei şi să poată locui în aceste apartamente, să îi sprijinim pentru a putea să ducă o viață decentă, dar de aici şi până a ajunge în situația că vor rămâne aceste apartamente goale e cale lungă. Exclus.

Deci, vom fi în situaţia în care chiriile pentru cei defavorizați, pentru tineri cu venituri scăzute nu vor fi majorate, cum nici chiriile pentru cei care sunt astăzi chiriaşi ANL nu vor crește”, a adăugat Ion Ștefan.

În continuare, acesta a fost întrebat dacă gradul de uzură se va scădea din preț.

„Se va scădea gradul de uzură pentru apartamentele deja construite, pentru care s-a cheltuit o anumită sumă, nu va avea loc această majorare de preţ. Doar despre apartamente, de ceea ce se va construi în continuare. Dacă noi vom construi cu un preţ ridicat, este clar că și prețul de vânzare trebuie să fie mai mare, dar pentru apartamentele construite în trecut, cu o valoare de înlocuire de 300 de euro, 350 de euro pe metru pătrat nu văd rostul să majorăm prețul acestor apartamente.

Concluzia este una simplă: chiriile ANL nu vor crește și prețul apartamentelor construite până în prezent, prin programul ANL nu îşi vor majora prețul”, a conchis Ion Ștefan.

Sursă foto: INQUAM Octav Ganea