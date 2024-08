Coșmar la Londra! Românii i-au înnebunit pe englezi într-un cartier de lux

La doi pași de fostul stadion al lui Tottenham Hotspur, celebrul White Hart Lane, în nordul Londrei, pe Park Lane, o stradă arhicunoscută din capitala Albionului, viața localnicilor a devenit un coșmar din cauza unui grup de români.

Celebra stradă, cunoscută pentru proprietățile sale de milioane de lire sterline și pentru prezența sa pe tabla de Monopoly, a devenit „fieful” unei tabere de oameni fără adăpost, scrie ziarulromânesc.net.

Tabăra, care este situată pe o fâșie de spațiu verde între cele două drumuri ale autostrăzii Park Lane, adăpostește acum aproximativ 40 de români, ceea ce creează probleme locuitorilor și afacerilor din zonă.

Un om de afaceri din Park Lane a solicitat intervenția urgentă a autorităților pentru a rezolva această situație.

Problema este complicată de faptul că terenul pe care s-a format campamentul este gestionat de Transport for London (TfL), ceea ce înseamnă că Consiliul Local Westminster așteaptă ca TfL să ia măsuri. TfL a declarat că lucrează la rezolvarea situației, colaborând cu organizații de caritate pentru persoanele fără adăpost, echipe de intervenție și consiliul local pentru a reduce numărul persoanelor care dorm pe stradă și a proteja pe cei care caută refugiu în rețeaua lor.

Campamentul, estimat să cuprindă aproximativ 40 de persoane, nu este primul de acest fel în această zonă verde de lângă Hyde Park. În 2021, consiliul a curățat locul de gunoaie și a desființat corturile lăsate de un grup anterior care se presupune că a ocupat zona timp de aproximativ șapte ani.

Milionarii care au investit în proprietăți pe Park Lane nu și-au imaginat niciodată că vor fi martorii unei astfel de situații. Tensiunile cresc pe măsură ce tabăra se extinde, iar rezidenții și afacerile din zonă devin din ce în ce mai nemulțumiți, conform My London News.

Un rezident anonim a declarat:

Pe platforma X au fost încărcate mai multe clipuri cu „tabăra românilor” din Park Lane. John Osborne se întreabă:

