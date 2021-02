Un teritoriu din Insulele Britanice a eliminat complet restricțiile împotriva noului coronavirus. Isle of Man este primul teritoriu din cadrul Insulelor Britanice care a ridicat restricțiile antiepidemice și va putea în curând să revină la o viaţă normală după pandemia de COVID-19, potrivit DPA.

Această insulă, situată în Marea Irlandei, a impus un lockdown de 25 de zile pentru a “sparge circuitul viral”, încercând să limiteze astfel creşterea cazurilor de infectare, iar regimul de carantină s-a terminat luni.

Guvernul din Isle of Man, care funcţionează independent de guvernul britanic, a anunţat că viaţa locuitorilor de pe insulă va putea de acum să revină “aproape de normal”. Distanţarea socială nu mai este necesară, rezidenţii nu mai trebuie să poarte măşti sanitare, iar magazinele şi şcolile pot să se redeschidă.

Se elimină restricțiile!

Totuşi, graniţele rămân închise, mai puţin pentru rezidenţii care se întorc acasă şi care trebuie să intre în izolare. Majoritatea serviciilor publice îşi vor relua “operaţiunile normale” în următoarele zile.

Prim-ministrul Howard Quayle a declarat că acesta “este momentul pe care îl aşteptam cu toţii”. Isle of Man a impus un lockdown anul trecut, urmat de şapte luni de normalitate, înainte ca alte restricţii să fie din nou impuse.

Cu o populaţie de circa 85.000 de persoane, doar 434 de cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost raportate de la începutul pandemiei pe Isle of Man, potrivit statisticilor oficiale. Douăzeci şi cinci de oameni au murit după ce au contactat virusul SARS-CoV-2. Deşi Isle of Man se află în Insulele Britanice, acest teritoriu nu este considerat ca parte a Marii Britanii şi, de aceea are un guvern propriu, o legislaţie proprie şi un parlament propriu.

Totuşi, Isle of Man este un teritoriu dependent de Coroana Britanică, iar regina Elisabeta a II-a este şeful statului. Acest fapt înseamnă că Guvernul britanic este responsabil cu apărarea insulei şi gestionează relaţiile sale internaţionale.