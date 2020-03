Cum este starea de sănătate a polonezului

Szumowski a declarat că pacientul este internat într-un spital din Zielona Gora, în vestul Poloniei, iar starea sa este bună.

Ce se petrece în India

În India, şaisprezece cetăţeni italieni au fost testaţi pozitiv pentru coronavirus, a anunţat miercuri ministrul Sănătăţii din New Delhi, în timp ce numărul cazurilor înregistrate în această ţară a crescut abrupt, la 28.

41 de cazuri în Australia

În Australia, numărul total al cazurilor de COVID-19 a crescut miercuri la 41, o femeie din Sydney, angajată la un centru de îngrijire a persoanelor vârstnice, devenind a treia persoană infectată pe teritoriul australian, informează Xinhua. Nu se cunoaşte exact modul în care s-a contaminat femeia, care are în jur de 50 de ani, iar autorităţile au declarat că persoanele vârstnice cu care ea a intrat în contact la locul de muncă au fost plasate în izolare. Una dintre persoanele internate în centru, în vârstă de 95 de ani, a decedat, însă specialiştii nu sunt siguri că decesul acesteia este asociat virusului. ”Nu cunoaştem în acest moment dacă are sau nu legătură cu coronavirusul”, a declarat ministrul Sănătăţii din statul New South Wales (NSW), Brad Hazzard. Un singur deces a fost asociat oficial cu infecţia cu COVID-19 în Australia, un bărbat de 78 de ani care a murit duminică în Perth după ce fusese evacuat de pe vasul de croazieră Diamond Princess care a fost ancorat în Japonia, scrie Agerpres.

Cazorile noi de coronavirus, în scădere în China

China a raportat o scădere a numărului de noi cazuri de coronavirus, miercuri, pentru a treia zi consecutiv, şi 38 de decese suplimentare faţă de ziua anterioară. Bilanţul la nivel naţional a ajuns la 2.981 de decese şi peste 80.200 de persoane infectate, a anunţat Comisia Naţională de Sănătate.

