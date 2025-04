Se dă o nouă pensie pe lângă pensia de la stat. Pensionarii din România vor primi mai mulți bani la pensie

Interesul companiilor pentru acest beneficiu este în creștere constantă, inclusiv în rândul întreprinderilor mici și mijlocii. Potrivit datelor furnizate de o firmă de asigurări, există o creștere anuală medie de 10%-15% a numărului de companii care adaugă contribuția la pensia privată Pilonul III în pachetul de beneficii. Majoritatea firmelor aleg să acorde suma deductibilă fiscal, de 400 de euro pe an pentru fiecare angajat, cu o contribuție lunară medie situată între 30 și 35 de euro pe angajat.

Dacă în trecut acest beneficiu era oferit preponderent de companiile multinaționale și era destinat în special angajaților în roluri cheie, astăzi firme locale din domenii variate, inclusiv IMM-urile, îl includ în pachetele de beneficii.

Companiile urmăresc să se diferențieze pe piața muncii, să atragă talente și să-și loializeze angajații prin astfel de măsuri. Sunt tot mai frecvente cazurile în care angajatorii oferă acest beneficiu în limita deductibilă fiscal de 400 de euro anual, iar angajații au posibilitatea de a contribui suplimentar, până la 15% din venitul lor brut. În special angajații care au un salariu net de peste 7.000 de lei (circa 1.400 de euro) sunt mai interesați să cofinanțeze contribuția la pensia facultativă Pilonul III.

„Deși pensia privată Pilonul III nu este un beneficiu extrasalarial la fel popular cum sunt tichetele de masă sau abonamentul la clinici medicale, companiile sunt tot mai interesate să-l includă în pachetul salarial și vedem o creștere ușoară de la an la an. Dacă în trecut acordau contribuția de pensie facultativă angajaților din anumite roluri cheie, care mai degrabă negociau să primească acest beneficiu, în ultimii ani tot mai mulți angajatori au început să includă pensiile private facultative Pilonul III în pachetele de beneficii pentru a se diferenția clar pe piața muncii, ca să poată atrage cei mai buni candidați și pentru a-și loializa angajații”, a explicat Adrian Stancu, fondator The Brokers Romania, pentru Adevărul.