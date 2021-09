Corina Dănilă suferă de o boală fără vindecare! Puțină lume cunoaște chinul prin care trece pentru a masca efectele vizibile mai ales pe mâinile vedetei.

Corina Dănilă este una dintre gazdele emisiunii „Gala umorului” de pe TVR2 şi fosta actriţă din serialele de succes „Numai iubirea” sau „Primăverii”.

Corina Dănilă suferă de o boală fără vindecare! Poate cel mult să încerce să o țină sub control

Anul viitor, în ianuarie, Corina Dănilă va face 50 de ani, dar vedeta vorbeşte rar despre problemele ei de sănătate sau despre viaţa de familie.

Puțină lume cunoaște faptul că actrița se confruntă cu o boală auto-imună pentru care nu există tratament.

Vedeta a vorbit despre aceste probleme într-un interviu recent.

”Nu am ascuns că am avut probleme legate de coloană, de articulaţii, odată cu luarea în greutate şi că am urmat programul „Good life” la Clinica Bioterra, sub îndrumarea unor specialişti în nutriţie, psihologie, kinetoterapie, fizioterapie şi că încerc să păstrez această nouă modalitate de a trăi sănătos.

Urmez în prezent terapia cu oxigen hiperbar (HBOT), la Centrul Medical Naturalia, pentru că oxigenul respirat difuzează din capilare în ţesuturi şi ajunge în zonele slab perfuzate, ajutându-mă la ameliorarea durerilor de coloană şi articulaţii.

Vitiligo pe fond emoțional

Tot voi aţi sesizat, la un moment dat, petele de pe mâinile mele şi v-aţi întrebat dacă sufăr de vreo boală anume. Da, e vorba despre vitiligo, o afecţiune dermatologică auto-imună, care se declanşează pe fond emoţional, în condiţii de slăbire a sistemului imunitar şi pe care o duci toată viaţa.

Petele albe de pe mâini sunt vizibile mai ales în sezonul cald, când mă bronzez. Din respect pentru publicul spectator şi telespectator, folosesc machiaj şi pe faţă şi pe mâini, atât la teatru cât şi la televiziune, pentru ca omul să fie atent la ce fac şi la ce transmit, nu la petele mele de pe mâini.

Încerc, de ceva vreme, să ţin sub control evoluţia şi să ameliorez efectele, cu ajutorul fototerapiei cu ultraviolete Excilite, sub atenta îndrumare a domnului doctor Lucian Russu.

Deci, toate cele cu care m-am confruntat şi mă confrunt încă, fac parte din viaţă şi încerc să le fac faţă atât cât pot şi cum pot.”, a spus Corina Dănilă, potrivit click.ro.